Tegen 20 juni duidelijkheid over aanpassingen aan circulatieplan Rumbeke

Op 20 juni wordt het aangepast voorstel voor het circulatieplan in Rumbeke bekendgemaakt. Een halfjaar na de eerste voorstelling. “Er waren heel wat opmerkingen waar we rekening mee gehouden hebben”, vertelt schepen Stefaan Van Coillie.

In het najaar van 2021 werd het nieuwe circulatieplan voor Rumbeke voorgesteld. Bewoners konden vervolgens hun opmerkingen delen. Sindsdien blijft het windstil over wat de toekomst brengt. “Welke stappen zijn er sindsdien gezet”, vraagt Eddy Demeersseman, Rumbekenaar en gemeenteraadslid voor Groen zich af.

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Het plan wordt op 20 juni voorgesteld in de commissie ruimte, daarna volgt er communicatie. Waarom het tot dan duurt? Na de infomarkt werden een aantal bemerkingen genoteerd. Het heeft een eindje geduurd om deze allemaal te verwerken en te bestuderen. In overleg werden er aanpassingen gedaan. Dat er ook een vernieuwde bestuursploeg was, speelde ook een rol.”

“Naar aanleiding van het actieplan hebben we moeten kijken wat er mogelijk is, ook naar de financiële impact. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de tijd genomen hebben. We zullen alvast tijdens deze bestuursperiode enkele acties ondernemen.”