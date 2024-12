“Stop de boosheid”: burgemeester De Roo pleit voor positieve ingesteldheid tijdens laatste gemeenteraad van Ruiselede

Donderdag 19 december werd een historische datum, want het was de laatste Ruiseleedse gemeenteraad vóór de fusie van 1 januari. De agenda bevestigde wat in Wingene reeds was beslist, namelijk dat vanaf volgend jaar Ruiselede het hogere belastingtarief van Wingene zal hanteren. De Respect-oppositie vroeg tevergeefs om de huidige belastingen te behouden. In haar laatste speech als burgemeester pleitte Greet De Roo voor een meer positieve ingesteldheid. “Stop de boosheid”, riep ze op.

Het zat eraan te komen dat de Respect-oppositie, bij monde van kopman Hannes Gyselbrecht, tijdens Ruiseledes laatste gemeenteraad zou reageren op agendapunten 3 en 4 waarin gevraagd werd om de belastingen vanaf volgend jaar inzake opcentiemen te brengen naar 1.008 en de gemeentebelasting op 7,8%. “Dit kost een modaal gezin zo’n 280 euro extra, naast de reeds stijgende levensduurte en energiekosten”, stelde Gyselbrecht. “Konden er met de fusiebonus van 4 miljoen en de recente subsidies voor open ruimte van 6,4 miljoen bij Wingene geen beter onderhandelde belastingvoorwaarden afgedwongen worden? We zullen blijven strijden voor een lagere belastingdruk voor onze inwoners en vanaf 1 januari voor heel Wingene”, aldus nog Gyselbrecht.

Fatale datum

Oppositieraadslid Lieve Van Erum (Respect) betreurde dat er de voorbije 24 jaar met het RKD-bestuur moeilijk te debatteren viel. Ze verwees opnieuw naar de fatale datum van april 2022, toen de fusie-beslissing werd bekendgemaakt. “We hebben gestreden om dit ongedaan te maken, maar het heeft niet mogen zijn”, aldus Van Erum. “De toekomst van ons dierbaar Ruiselede hangt nu af van Wingene. We hebben het niet meer in de hand. Maar we wonnen de Ruiseleedse verkiezingen en met een ploeg van zeven sterke kandidaten zullen we de komende jaren het Wingense bestuur ter harte nemen, opvolgen en controleren.”

Onvermijdelijk

Burgemeester De Roo repliceerde dat de belastingen in Ruiselede al 23 jaar onveranderd zijn gebleven, dat je onmogelijk projecten zoals de vernieuwde sportzaal en het nieuwe cultuurcentrum kan realiseren binnen de bestaande budgetten en dat de belastingen ook zonder de fusie onvermijdelijk hadden moeten stijgen. In haar afscheidsspeech als burgemeester verwees De Roo naar de verschillende realisaties uit het verleden. “Ruiselede is een zeer mooie gemeente geworden, met veel groen, verzorgde dorpskernen en een mooi patrimonium”, aldus De Roo. “Onze inwoners wonen hier graag.”

Onderschat

Ze gaf toe dat ze de negatieve reacties op de fusieplannen heeft onderschat, maar dat ze de haatcampagne naar haar persoon nooit zal vergeten. Ze bedankte uitdrukkelijk algemeen directeur Annelies Van Tomme met een bos bloemen. “Annelies heeft hier bergen verzet”, aldus De Roo.

Tenslotte eindigde ze met de woorden: “De fusie is een feit. Laten we daar samen aan werken met een positieve ingesteldheid. Stop de boosheid. Dat is allemaal verloren energie.” Alle raadsleden werden bedacht met een geschenk en een drankje achteraf.