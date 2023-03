Stad Ieper verkoopt Sint-Jansgodshuis: “Rijke geschiedenis, maar niet meer geschikt voor publieke functie”

Het Ieperse OCMW wil het Sint-Jansgodshuis in de Ieperleestraat verkopen en gaat daarvoor in zee met COVAST. Op de gemeenteraad betreurde Sam Vancayseele (Groen) de plannen, maar volgens schepen Philip Bolle is een publieke functie niet meer mogelijk. “Het gebouw is zeer ontoegankelijk en heeft een pijnlijke isolatiewaarde”, aldus de schepen.

De geschiedenis van het Sint-Jansgodshuis gaat terug tot de middeleeuwen, maar zoals alle historische gebouwen werd het volledig verwoest tijdens en heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Tot 2017 deed het gebouw dienst als stedelijk museum, maar sindsdien staat het leeg, behalve voor occasionele gebruikers. Het is eigendom van OCMW Ieper, maar het stadsbestuur wil het nu dus verkopen.

Dienst der Gedroomde Gewesten

Sam Vancayseele (Groen) betreurde de verkoop. “Op deze manier verkoopt de stad opnieuw haar eigen kostbare patrimonium. Een tijd geleden was de Dienst der Gedroomde Gewesten (een jongereninitiatief dat op sociaal-artistieke manier nadacht over de stad van de toekomst, red.). Helaas zocht dit initiatief andere oorden op. Zij tonen wel aan dat er een hoog potentieel is voor experimentele initiatieven in het Sint-Jansgodshuis, als centrum of als uitvalsbasis. Mocht er meer inzet zijn van de stad geweest zijn, dan zou het wellicht anders uitgedraaid zijn.”

Toegankelijkheid

“We beseffen dat het gebouw onder andere problemen kende naar toegankelijkheid toe. Dat neemt niet weg dat eens het verkocht is, we ook het potentieel van die gebouw verliezen”, vervolgde Vancayseele. “Hoewel het gebouw beschermd erfgoed is, vrezen we dat grote ingrepen binnen de muren de integriteit zullen laten verloren gaan. We blijven het een goeie locatie vinden als sociaal huis, of voor andere sociale of culturele doeleinden.”

Keuzes maken

“Je moet als stad keuzes maken”, reageerde schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit). “Het gebouw heeft een rijke geschiedenis maar is op vandaag ongeschikt geworden voor een publieke functie. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben in 2019 de Dienst der Gedroomde Gewesten en het Voorlopig Bewind daar mogelijkheden gegeven, maar ik denk niet dat je de stopzetting daarvan op de rug van de stad kan schuiven. Dat is zeer onterecht.”

Pijnlijke isolatiewaarde

“U zegt dat het een goed gebouw zou zijn voor een sociaal huis, maar het is een amalgaam van allemaal kleine gebouwtjes, trappen op, trappen af… Je kunt niet zomaar met een lift alle verdiepingen bereiken. Het is een zeer ontoegankelijk gebouw en als sociaal huis dus zeker niet geschikt. Als we daar een moderne publieke functie aan willen geven, dan moeten de houten plafonds eruit en moet je dat betonneren. Dat zijn serieuze kosten. De isolatiewaarde van het gebouw is ook een heel pijnlijk iets.”

Geen verwarming

“Weet ook dat we daar in een volkse wijk zitten waar er heel weinig parkeermogelijkheden zijn. Als je daar een publieke infrastructuur wil insteken loopt je tegen de problematiek op van mobiliteit en parkeren”, ging Bolle verder. “Er zit ook geen verwarming meer in dat gebouw. In de winter kan je daar dus helemaal niets doen. Bovendien kunnen kunstprojecten nu opgevangen worden in het kunstenhuis. Al die afwegingen deden ons beslissen om dat als publiek eigendom op de markt te brengen.”

COVAST

De verkoop verloopt via COVAST, een online biedingssysteem voor onroerende goederen waarbij via een netwerk van erkende vastgoedmakelaars gericht op zoek wordt gegaan naar kopers. “We hebben een stuk aan de zijkant en twee meter aan de achterkant aan het perceel toegevoerd, net om het aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers. Wij zien daar mogelijkheden voor een kantoor of eventueel een herbestemming wonen of opnieuw een gemeenschapsvoorziening. Het is ook zo dat de erachter liggende collectieve centrale groenzone toegankelijk is voor iedereen. Dat kan ook een incentive zijn voor mogelijke kopers om een bod te doen. We zijn aan het kijken of we dat pleintje properder kunnen maken, wat ook de bewoners rond ten goede zal komen.”

Niet langer wachten

“We hopen dat de verkoop beter verloopt dan bij het oud-gemeentehuis in Boezinge. We horen van bouwpromotoren dat het niet de beste tijden zijn, maar anderzijds willen we niet langer wachten. We vrezen dat verder uitstel het gebouw zal doen degenereren en vooral dat willen we tegengaan”, besloot Philip Bolle. (TOGH)