Sofie Pintelon is samen met zoon Arnout verkozen: “Uniek gegeven om samen op lijst te staan”

Op de lijst van N-VA werden Arnout Verstraete (25) – met 510 voorkeurstemmen – en zijn moeder Sofie Pintelon (50) – met 308 voorkeurstemmen – rechtstreeks verkozen om te zetelen in de gemeenteraad.

Door hun familieband kan dit niet en Sofie verzaakt aan haar mandaat. “Ik heb 12 jaar geleden de politiek verlaten. Het doet wel deugd om te zien dat zoveel mensen nog vertrouwen in mij hebben, maar het is logisch dat mijn zoon kan zetelen door de voorkeurstemmen”, zegt Sofie. Zij zal zelf een mandaat opnemen in het bijzonder comité sociale zaken. “Het was voor mij wel een uniek gegeven om samen met mama op één lijst te staan. Vooraf hadden we er wel eens over nagedacht wat als we beiden verkozen zouden zijn, maar nooit gedacht dat het realiteit zou worden”, besluit Arnout. (GST)