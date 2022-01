Scholen mogen mee bepalen waar regenboogzebrapad komt

Nadat oppositiepartijen N-VA/Open VLD en Vooruit ijverden voor de aanleg van een regenboogzebrapad op een gewestweg, bevestigde het Tieltse stadsbestuur op de laatste gemeenteraad dat het met de scholen zal kijken waar een volwaardig regenboogzebrapad aangelegd kan worden.

Momenteel ligt er al een regenboogzebrapad tussen de academie en de bibliotheek, maar dat voldoet volgens de fractie N-VA/Open VLD niet aan de verwachtingen. “De invulling is niet wat we ervan verwachtten. Enkele strepen in de regelboogkleuren aangebracht met een spuitbus is voor ons geen regenboogzebrapad”, stelt raadslid Simon Germonpré. Nu AWV in december bekendmaakte dat steden een regenboogzebrapad op een gewestweg kunnen aanvragen, waarbij AWV instaat voor de kosten, opperde de fractie er dan ook voor om zo’n zebrapad aan te vragen. Ze werden daarbij gesteund door de Vooruit-fractie.

Kersvers schepen Klaas Carrette (CD&V) bevestigde daarop dat de aanleg van een nieuw regenboogzebrapad besproken zal worden op het scholenoverleg dat binnenkort op de agenda staat. “Eens we samen tot een locatie gekomen zijn, zullen we dan ook bekijken om een aanvraag in te dienen bij AWV”, aldus Carrette.