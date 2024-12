Schepen Valerie Deraeve (sociale zaken) vliegt er meteen in: “Sloop oud rusthuis in januari”

Na haar vader Dirk en broer Christoph stapte ook Valerie Deraeve dit jaar in de politiek. Met succes. Ze won met Respect de verkiezingen en treedt in de voetsporen van haar vader als schepen. Haar bevoegdheden situeren zich vooral op de Zorgcampus, waar binnenkort veel zal veranderen. “We zijn klaar om het nieuw dagverzorgings- en dienstencentrum te bouwen.”

De familie Deraeve begint steeds meer op een Poelkapelse politieke dynastie te lijken. Dirk Deraeve gaf in 2013 na een politieke loopbaan van 24 jaar, waarvan 20 jaar als schepen, de fakkel door aan zijn zoon Christoph, die net verkozen was en acht jaar zou zetelen in de gemeenteraad. Dit jaar maakte ook dochter Valerie Deraeve (47) haar intrede in lokale politiek. “Waarom ik in de politiek ben gegaan? Eigenlijk omdat ze het me heel mooi gevraagd hebben, ik wou CD&V/Respect steunen. Het zit duidelijk ook in de familie dus ik dacht: ik ga mee!”, zegt Valerie, die getrouwd is met Karel D’heygere. Samen hebben ze twee kinderen: Ralph (17) en Amélie (13).

Haar politieke intrede was door de grote poort, want ze kreeg meteen de tweede plaats op de lijst van Respect. “In januari wist ik dat ik op de lijst ging staan, maar dat het de tweede plaats ging zijn, wist ik niet. Ik heb dat ook niet gevraagd. Ik was er zelfs niet bij toen de plaatsen op de lijst gekend waren. Toen ik het ’s anderendaags hoorde, was ik wel verrast. Al maakt het met de nieuwe regels niet veel meer uit waar je staat op de lijst, ik vond het wel leuk.”

951 stemmen

Op 13 oktober kleurden 951 kiezers het bolletje voor haar naam in, goed voor de vijfde beste score bij Respect én een schepenmandaat. “Ik had nooit gedacht en zeker niet gedroomd dat ik schepen zou worden. Het was een echte verrassing. Een aangename, dat is zeker! Ik ben heel tevreden met mijn bevoegdheden woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, buurtgerichte zorg, voedselbank, armoede en ontwikkelingssamenwerking. Ik werk in het Jan Yperman Ziekenhuis, waar zorg uiteraard een prioriteit is, en waar we veel in contact komen met een grote diversiteit aan mensen. In mijn campagnefolder haalde ik ook aan dat ik een gemeente wil waar iedereen zich goed voelt en zorgt voor elkaar, die eenzaamheid tegengaat. Mooi dat dit ook het thema was van de Warmste Week. Dus het is me wel op het lijf geschreven.”

Over de vraag wat de belangrijkste uitdagingen in haar bevoegdheden zijn komende legislatuur hoeft ze niet lang na te denken. “Ik denk vooral de nieuwbouw en de verhuis van het lokaal dienstencentrum De Stek en centrum voor dagverzorging ’t Nest. De afbraak van het oude rusthuis zal beginnen op 20 januari. Dat is inderdaad heel binnenkort, maar alles is klaar om het gelijkvloers te bouwen. In de nieuwe vleugel zal er meer ruimte zijn voor het lokaal dienstencentrum, onder andere voor aangepaste activiteiten, vormingen, computerlessen, alsook de samenwerking met andere verenigingen. Zo zal dit in de zorgcampus meer ruimte creëren voor kine, activiteiten, atelierwerking, vergaderruimtes, noem maar op.”

sterke ploeg

Daarnaast wil Deraeve ook werk maken van buurtgerichte zorg. “Ouderen, maar ook jongere mensen die alleen leven, die onder de radar zitten, proberen op te sporen en te benaderen om te zien of ze eventueel hulp nodig hebben. De vergrijzing van de bevolking en de personeelstekorten zijn ook een grote uitdaging.” Tijdens de installatievergadering van 5 december mocht ze de eed afleggen. Ze is dus officieel al vier weken schepen. “Het waren al drukke dagen, opleidingen, vergaderingen, maar het is wel boeiend. We hebben een sterke ploeg rond ons, ook in de sociale dienst en het woonzorgcentrum.”

Om het allemaal te kunnen bolwerken zal ze twee dagen per week niet werken in het ziekenhuis. “Maandag en vrijdag ben ik thuis en ik kan ik me volledig focussen op mijn werk voor de gemeente. Dat komt wel goed uit, aangezien de schepencolleges ook plaatsvinden op maandag en de voorbereidingen in het Vast Bureau (het uitvoerende orgaan van het OCMW, red.) op vrijdag gebeuren”, aldus Valerie Deraeve, die in haar vrije tijd houdt van lekker gaan eten, wandelen en fietsen. “Maar veel vrije tijd is er niet, aangezien ik ook vaak in het weekend werk. Ik ben dan ook graag eens thuis om te genieten van mijn gezin.”