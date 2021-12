Schepen Gaby Verstraete draagt zijn schepenbevoegdheden over maar zegt de politiek geen vaarwel

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar gaf Gaby Verstraete zijn afscheidsspeech als schepen, maar pakte meteen ook uit met een primeur. Een definitief punt achter zijn politieke carrière zet hij dus niet, want hij blijft gemeenteraadslid en wordt de nieuwe CD&V-fractievoorzitter.

Eigenlijk ambieerde Gaby helemaal geen politieke loopbaan, maar liet hij zich door een samenloop van omstandigheden over de streep trekken om zich op de verkiezingslijst kandidaat te stellen. Zijn officiële loopbaan liep over heel andere paden…

“Eigenlijk ben ik afkomstig uit Vlamertinge”, steekt Gaby van wal. “Ik ben de middelste van 5 kinderen, en een boerenzoon. Mijn ouders hadden een kleine hofstede, maar mijn moeder werd vroeg weduwe. Na mijn zevende studiejaar in de lagere school – dat bestond toen nog – ging ik naar het College van Poperinge en volgde er drie jaar ‘moderne’ en drie jaar ‘economische’. Daarna schreef ik me in voor ‘Graduaat boekhouding’ in het toenmalige Provinciaal Instituut van Gent. Ik heb ook een jaar economie geprobeerd in Leuven, maar professor Mark Eyskens vond dat duidelijk geen goed idee en dat merkte ik aan mijn examenresultaten… Toch heb ik volhard en mijn licentiaatsdiploma (nu master) behaald na 5 jaar avondschool aan de Hogeschool Sint-Aloysius in Brussel. Overdag werkte ik toen in Brussel bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, als enige Nederlandstalige en als diensthoofd, met onder mij onder meer de eerste medewerker van de beruchte burgemeester Nols, die bekend stond om zijn anti-Vlaamse standpunten. Daar heb ik gewerkt tot 1983, en daarna kreeg ik een functie als loontrekkende bij de Raiffeisenkas van Pervijze, dat later werd opgeslorpt door KBC. In 1984 ben ik dan in Pervijze komen wonen. Ik ben ook laat getrouwd, pas op mijn 36ste. Samen met mijn vrouw Mieke kregen we twee dochters. Tot 1999 hield ik me ook op zelfstandige basis bezig met verzekeringen voor de ABB. Bij de KBC ben ik, met de fusie, in 2004 geëindigd in Alveringem. Daarnaast heb ik ook 2 jaar controles uitgevoerd in de Veurnse Suikerfabriek, heb 10 jaar melkcontroles gedaan voor een multinational waarvoor ik melkstalen van koeien moest nemen. Enkele jaren geleden werd ik zelfs tegengehouden bij een politiecontrole waarbij de agenten dachten dat ik met drugs bezig was! Een lang verhaal om te vertellen dat ik helemaal niet met politiek bezig was… Tot mijn 60ste heb ik 5 jaar melk rondgevoerd voor restaurants en bakkers, en gesleurd met bakken van 40 kg!”

Daar kwam verandering in toen Gaby’s vrouw, Mieke Vandermeersch, werd aangesproken om zich in 1994 op de CD&V-lijst kandidaat te stellen. “Mieke werkte toen ook al als verzorgende in woonzorgcentrum Yserheem”, vertelt Gaby. “Ik mocht geen kandidaat zijn door mijn functie bij de bank, maar iemand had een ludieke affiche gemaakt waarop stond: ‘Mieke van Gaby’s’. Mieke werd niet verkozen, maar had toch meer dan 500 voorkeurstemmen. In 2005/2006 hebben ze dan de oren van mijn kop gezaagd om mij kandidaat te stellen. Ik was toen wel al secretaris van CD&V. Ik wilde op de 13de plaats staan, misschien een beetje bijgeloof, omdat dat de middelste plaats was en ik de middelste van 5 was thuis… Ik scoorde toen 1022 stemmen, maar werd niet verkozen. In de gemeenteraadszitting van januari 2007 werd ik echter wel gemeenteraadslid. In 2012 ben ik opnieuw opgekomen en werd wel rechtstreeks verkozen, net als in 2018. Aan één bepaalde afspraak heb ik me nooit gehouden… Burgemeester Lies Laridon zei me in 2012 dat we allemaal met Facebook zouden moeten werken. Ik heb toen geantwoord: ’t is simpel Lies, het zal met Gaby en zonder Facebook zijn, of met Facebook en zonder Gaby! Heel wat andere kandidaten verloren toen veel stemmen, maar ik had er net meer! En ik werd schepen, met de bevoegdheden Financiën, Senioren, Huisvesting en Noord-Zuidbeleid. Ik heb toen onmiddellijk duidelijk gesteld dat ik dat drie jaar zou doen, tot mijn 70ste. Dan was er die hele heisa rond het ondertekenen van een dubbele voordrachtakte. Die heb ik echter nooit ondertekend, maar ik werd wel meegetrokken in de hele historie! Het waren drie boeiende jaren, maar zoals afgesproken zet ik er net voor mijn 70ste een punt achter. Voor mijn opvolgster, Greet Dever, staat de deur echter altijd open, en ik blijf gemeenteraadslid. Alle andere bestuursfuncties heb ik afgezegd, maar ik word wel de nieuwe fractievoorzitter van CD&V.”

Toch zal Gaby niet in zijn luie zetel blijven zitten… “Ik heb geen zittend gat, maar ik ben ook geen ‘huisman’. Koken of het huishouden beredderen is niet aan mij besteed! Wat ik wel blijf doen: mijn functie als deurwachter in de politierechtbank van Veurne, elke maandagvoormiddag. Daar stel ik de mensen op hun gemak, houd de dossiers op orde en sta ik in voor de oproepen. Wat ik daar heb vastgesteld is dat het aantal drugsfeiten met de jaren enorm is toegenomen, en dat dit een veel groter probleem is geworden dan alcoholdelicten. Ook blijf ik naar alle kerkelijke begrafenissen gaan, uit respect voor de overledenen en hun familie. Ik ben zelf gelovig en ga ook elke week naar de mis. Mijn taak als ‘suisse’ of kerkbaljuw heb ik ook altijd graag gedaan, maar het is een traditie die een beetje aan het uitsterven is. Als suisse ben je aangesteld om tijdens kerkelijke plechtigheden op hoogdagen de orde te bewaren. Daarvoor trek ik dan mijn ceremoniepak aan: met de steekhoed, de slipjas, de zwarte broek, het witte hemd en de bandelier met het embleem van Pervijze en de gouden ketting. Eigenlijk moest de suisse vroeger iedere kerkganger de deur wijzen die zich niet gedroeg, nu moet je eerder de mensen zien binnen te trekken!”