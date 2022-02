Roeselare pionier in het inzetten van ethische hacking

De stad Roeselare is een pionier in Vlaanderen wat betreft het inzetten van ethische hacking in functie van het verzekeren van de cyberveiligheid.

Geregeld worden Vlaamse bedrijven en overheidsdiensten het slachtoffer van cyberaanvallen en hacking. Voor het garanderen van de cyberveiligheid onderneemt de stad reeds enkele belangrijke en aanbevolen maatregelen zoals multi factor authenticatie en netwerk access control die belet dat ongekende toestellen op ons intern netwerk kunnen inloggen. Bovendien is er ook extra monitoring en proactieve alerting voorzien”, aldus schepen voor ICT Matthijs Samyn.

“Als stad voeren we jaarlijks één of meerdere ‘ethical hacks’ uit. In 2021 werden er drie uitgevoerd. Eén voor de omgeving van Motena, één op de omgeving van de stad en één op de omgeving van SASK. Ook in 2022 staan er opnieuw twee ethical hacks op de planning. We zijn hier al verschillende jaren mee aan de slag en behoren wellicht tot de eerste lokale besturen die dit structureel hebben ingeschreven in hun beleid.”

Alert zijn

“De wereld van ethische hacking evolueert enorm snel en daarom plant de stad ethische hacks in met verschillende partijen. Zo zijn we zeker dat die evolutie zich ook weerspiegelt in ons inzicht via experten ter zake. Niemand is vrij van hacking, maar we moeten het risico wel tot het minimum herleiden door alert te zijn”, besluit schepen Matthijs.