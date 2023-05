Raadslid Koen Opsomer hekelt afsprakensysteem van politie

Raadslid Koen Opsomer (CD&V) had tijdens de gemeenteraad een vraag voor burgemeester Alain Top, hoofd van de politie.

“Ik ben totaal geen fan van de vele onrespectvolle posts op sociale media en vele zaken zijn er totaal over. Onlangs was er opnieuw een post op Facebook naar aanleiding van een aantal auto-inbraken in Harelbeke. De politie werd er op de korrel genomen, waar ik me volledig van distantieer. Integendeel, ik hoorde van een betrokken persoon dat ze heel tevreden was over het optreden van de politie”, duidt Koen Opsomer. “Wat ik wel al een aantal keer hoorde was het feit dat een afspraak moet gemaakt worden voor zogenaamde niet-dringende zaken. Bij een aantal concrete voorbeelden stel ik me toch vragen. Een aangifte van een ongeval met vluchtmisdrijf: eerst afspraak maken. Fietsdiefstal: hetzelfde. Aangifte van een oplichter die actief is: hetzelfde. De bevolking stelt zich vragen in hoeverre ze nog bij de politie terecht kan bij een aangifte. Mijn partijgenoot en ondervoorzitter van CD&V Harelbeke, Bavo Victoor, diende voor een reeks voorvallen ook een klacht in bij de politiezone. Hij vraagt dat slachtoffers zich altijd kunnen melden, hun verhaal kwijt kunnen en dat de bevolking weet dat de politiediensten er zijn om te helpen en te beschermen in noodsituaties. Ik kaartte het probleem al een tweetal keer aan op de politieraad omdat het echt leeft bij de bevolking. Mijn concrete vraag is: kan het systeem van de afspraken eens herzien worden?” (Peter Van Herzeele)