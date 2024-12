Raad van Verkiezingsbetwistingen verwerpt klachten in Koekelare: “Installatievergadering kan doorgaan, procedure bij de Raad van State werkt niet opschortend”

De uitslag van de twee arresten omtrent de klachten bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend.

Het eerste arrest betrof een klacht van Henk Dejonghe, die onregelmatigheden in het telproces en de zetelverdeling aanvoerde. Er werden vier getuigen gehoord. De Raad oordeelde echter dat de klacht onontvankelijk was door een procedurefout. Hierdoor blijft de verkiezingsuitslag ongewijzigd en moet Henk Dejonghe de proceskosten dragen.

Het tweede arrest draaide om beschuldigingen van Tom Pollentier (lijsttrekker team 8680) en Marnix Demey (18de kandidaat team8680), over vermeende geronselde volmachten in het WZC Meunyckenhof en door bepaalde Vooruit-kandidaten. Er werden in twee stembureaus opvallend veel volmachten geregistreerd, wat vragen opriep over de integriteit van het proces. Daarnaast werden ook onregelmatigheden in de telling en vermoedens van onethische campagnepraktijken aangeklaagd. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen hoorde 8 getuigen en verklaarde zichzelf echter onbevoegd en verwees de zaak door naar de Raad van State. De klacht werd verworpen en de verzoekers moeten een aanzienlijke proceskost betalen.

Tom Pollentier. (foto Coghe) © Foto Coghe

Tom Pollentier reageert: “Er is in dit arrest geen uitspraak ten gronde, wat te betreuren valt. We hadden gehoopt op een uitspraak ten gronde, in welke richting dan ook, zodat we deze bladzijde konden omdraaien en er ook duidelijkheid kwam voor de Koekelaarse kiezers. Wat voor ons door deze uitspraak nog niet mogelijk is. Ik stel vast dat er door Patrick Lanssens sterk is ingezet om te pleiten op procedurele fouten van beide bezwaren. Op die manier wou men klaarblijkelijk ten alle tijde voorkomen dat de zaak inhoudelijk werd behandeld. Dit roept voor mij enkel nog meer vragen op. Momenteel is onze zaak nog hangende in een beroepsprocedure bij de Raad van State. Ik zal hieromtrent binnen ons team de komende dagen verder over overleggen hoe we dit aanpakken om te zien hoe we met deze uitspraak verder omgaan want er werd niets weerlegd, er is inhoudelijk niets uitgesproken door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Hoewel de beschuldigingen rond het WZC Meunyckenhof nu bij de Raad van State liggen, heeft deze zaak al gezorgd voor twijfel rond de integriteit van de verkiezingen in Koekelare en dit is jammer, het ware beter dat dit afgesloten kon worden voor de installatievergadering.”

Burgemeester Patrick Lansens. (foto Coghe) © Foto Coghe

Burgemeester Patrick Lansens repliceert: “De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft beide klachten verworpen, wat betekent dat wij de nieuwe gemeenteraad eindelijk, ruim een maand later dan zovele andere gemeenten, kunnen installeren. Dit zal wellicht gebeuren op maandag 6 januari. Wat de inhoud van de klachten betreft: Tom Pollentier had eerder in een interview in KW verklaard ‘dat hun klacht niet gericht was tegen een specifieke persoon of partij’. Niets bleek echter minder waar toen we er inzage van kregen. Tom Pollentier en Marnix Demey halen meermaals uit naar onze lijst en verschillende van onze kandidaten en verwijten ons ongeoorloofde praktijken, onder meer in het WZC, enkel op basis van geruchten, toogpraat en cowboyverhalen. Er zijn tal van getuigen gehoord geweest door de Raad in Brussel en die hebben niets fout aan het licht gebracht. Wij staan recht in onze schoenen, wij hebben de campagne gevoerd zoals het hoort. En ook nu weer doet Tom Pollentier de waarheid geweld aan als hij stelt dat wij wilden vermijden dat de zaak inhoudelijk behandeld zou worden. Wij hebben een verzoekschrift van 10 pagina’s neergelegd bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de aantijgingen van Tom Pollentier en Marnix Demey punt voor punt te weerleggen. Voor de rest sluit ik me aan bij de vele reacties die ik krijg van inwoners die unaniem luiden dat Tom Pollentier en Team8680 slechte verliezers zijn.”

