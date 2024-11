Team8680 uit Koekelare dient klacht in bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen: “We hebben getuigenissen over actief ronselen van volmachten”

In de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen heeft oppositiepartij team8680 een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Lijsttrekker Tom Pollentier benadrukt dat deze stap voortkomt uit een plichtsgevoel om de democratische processen te waarborgen en om openheid te bieden aan de inwoners.

“Als oppositiepartij hebben we de taak om de meerderheid te controleren en we nemen die opdracht serieus”, legt Tom uit. Volgens hem zijn er verschillende redenen die hebben geleid tot de indiening van het bezwaar.

Dit is niet gericht tegen een specifieke persoon of partij

“Bij het inkijken van de processen-verbaal in Brugge ontdekten we opmerkelijke verschillen in stembrieven tussen stembureaus en telbureaus. Dit soort afwijkingen vraagt om een grondig onderzoek. Het gaat er niet om beschuldigingen te uiten, maar om uit te klaren of deze onregelmatigheden een invloed hebben gehad op de zetelverdeling.”

Volmachten

Daarnaast is er volgens Tom Pollentier sprake van ernstige vragen rond het gebruik van volmachten. “Het percentage volmachten in één stembureau bedroeg maar liefst 14,2%, wat uitzonderlijk hoog is. We hebben getuigenissen ontvangen over het actief ronselen van volmachten en zelfs het gebruik van onvolledige of mogelijk onrechtmatige documenten. Gezien de kleine marges bij de zetelverdeling kan dit de uitslag beïnvloed hebben.”

Tom Pollentier maakt ook melding van een incident tijdens de telling waarbij het gedrag van een getuige voor veel onrust zorgde. “Het is cruciaal dat iedereen in die context zijn werk ongestoord kan doen. De incidenten die plaatsvonden, hebben dat duidelijk bemoeilijkt.”

Onafhankelijk onderzoek

Met de klacht vraagt Team8680 een onafhankelijk onderzoek, een analyse van de gebruikte volmachten, en een eventuele hertelling van de stemmen.

“Dit is niet gericht tegen een specifieke persoon of partij”, benadrukt hij. “Als alle betrokkenen recht in hun schoenen staan, is er niets te vrezen. Dit onderzoek zou juist door iedereen toegejuicht moeten worden, want het biedt transparantie en antwoorden op de vragen die leven onder de inwoners van Koekelare.”

(SVE)