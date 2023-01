Pop-upwinkel in Roeselaarse winkelstraat met merkschoenen uit faillissementen en overstock zorgt voor ophef: “Dit is onze stad onwaardig”

De tijdelijke pop-upwinkel, die begin 2023 de deuren opende langs de Ooststraat in het pand waar vroeger C&A huisde, blijkt een doorn in het oog voor Roeselare als winkelstad. Zowel het stadsbestuur als de oppositie vinden dat de winkel, waar merkschoenen uit faillissementen en overstocks worden verkocht, de stad onwaardig is. “Niet enkel op het vlak van esthetische beleving, maar ook door het feit dat een dergelijke winkel in volle soldenperiode hier voor twee maanden neerstrijkt.”

Roeselare probeert zich de voorbije jaren extra te profileren als winkelstad. Dat lukt voorlopig aardig. “Maar recent zagen veel van onze handelaars een pop-upwinkel neerstrijken in de voormalige C&A-vestiging. Een winkel die zichzelf omschrijft als de grootste verkoper van merkschoenen uit faillissementen en overstocks in België”, aldus oppositieraadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) maandagavond tijdens de gemeenteraad.

Op donderdag 12 januari opende Macha Store voor twee maanden de deuren van hun pop-up. “Net in deze soldenperiode waarin dat onze Roeselaarse winkels een deel van hun winterseizoen moeten maken. Die winkel zorgt voor onrust. Ik ben er inmiddels binnen geweest, en het is geen kwalitatief verhaal. De verlichting werkt niet goed, de muren zijn ontkleed. Dit is onze stad onwaardig.”

Burgemeester Krist Declercq (CD&V) heeft een gelijkaardig gevoel bij de neergestreken pop-up. “Toen ik daar vorige week passeerde, was ik onaangenaam verrast door hun benadering van winkelaanbod. Niet enkel de esthetische beleving past niet, maar ook dat men hier in volle soldenperiode een dergelijke zaak voor twee maanden opendoet, en dat terwijl heel veel andere handelaars hun best doen schoenen te verkopen, kan niet.” De burgemeester gaf in het verleden al meermaals aan voorstander te zijn van duurzame pop-ups. “Zaken die misschien zelf doorgroeien, maar dergelijke pop-ups mogen zeker niet de bedoeling zijn, dit staat haaks op onze benadering.”

Geen meldingsplicht

De stad werd niet op de hoogte gebracht van de komst van de pop-up. “Er is geen meldingsplicht. We zitten met het juridische probleem dat je hier niet kan optreden tegen een verhuurder die dat zomaar toelaat voor een korte periode. Dat is een afspraak tussen huurder en verhuurder. Op niveau van de stad zelf hebben we geen juridische middelen om naar te grijpen”, aldus de burgemeester.

Toch zoekt de stad verder naar mogelijkheden om dergelijke winkels niet meer toe te laten. Inmiddels ging de burgemeester al na of men het huidige reglement dat opgesteld werd omtrent esthetiek van (nacht)winkels als stok achter de deur kan gebruiken. “Het zou logisch zijn dat men eerst dienst te investeren vooraleer open te stellen. We willen daarnaast nog sterker opvolgen welke winkels eraan komen. Ik wil graag nog de handelaars geruststellen. Met de stad zullen we er alles aan doen om te blijven inzetten op een kwaliteitsvol centrum.”

Dubbel gevoel

Die handelaars hebben een dubbel gevoel bij de winkel. “In deze tijden is het al niet altijd even gemakkelijk voor ons. Een schoen is een schoen, dus de pop-up is wel degelijk een concurrent voor ons en dat midden in de solden. Al horen we dat er daar vooral oudere schoenen verkocht worden, terwijl men hier voor nieuwe exemplaren terecht kan”, aldus Wang Jing Da van Jay Lin, de zaak die recht tegenover de pop-up ligt.

Iets verder merkt Nathalie Doom van Mano dat de klanten nog steeds de weg naar haar zaak vinden. “Ik maak me niet echt grote zorgen. De pop-up is niet de hele week open. Zelfs vorige zaterdag waren ze dicht. Ondertussen kan men voor nieuwe schoenen nog steeds hier terecht.”

We probeerden iemand bij Macha te bereiken, maar dat lukte niet.