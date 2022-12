Plannen zeedijk en gemeentehuis uitgesteld

De Panne Zoals alle gemeentes moet ook De Panne het meerjarenplan bijsturen en keuzes maken om een gezond financieel evenwicht te realiseren. Bepaalde investeringsprojecten worden on hold gezet.

“Eigenlijk zijn we geen beleidsmakers maar crisismanagers”, stelt Nicolas Luyssen, schepen van Financiën. “De ingrediënten om tot een oplossing te komen zijn innovatie (het kan en moet soms anders), boerenverstand, maatschappelijk belang en verantwoordelijkheidszin. We moeten rekening houden met onze eigen identiteit, en investeren in De Panne als kustgemeente met een toeristisch karakter. We moeten keuzes maken en ervoor zorgen dat we onze inkomsten op peil houden. Door een indexatie op bepaalde belastingen voorzien we voor de periode 2023-2025 de publieke financiën van zuurstof met een meeropbrengst van 3,2 miljoen euro en we halen ook 1,4 miljoen extra inkomsten uit het nieuwe parkeerbeleid.”

Keuzes maken

Maar de exploitatie staat onder enorme druk. “We zullen het energieverbruik op het openbaar domein aanpakken en we moeten besparen op bepaalde investeringen. We moeten realistische keuzes maken en accenten leggen. Omdat het Masterplan Zeedijk niet haalbaar is in tijd, maar wel een doel voor de toekomst, zien we hier een voorlopige besparing van 800.000 euro. De aanpassing van het gemeentehuis is sowieso een visie op lange termijn en daarom geven we eerst prioriteit aan de verhuis van de bib naar de Sint-Pieterskerk en de Cordial. Door de aanpassingswerken aan het gemeentehuis uit te stellen, besparen we voorlopig 750.000 euro.”

Dumontwijk

De geplande verhuis van de bib gaat door. Ook de werken in de Dumontwijk worden afgewerkt zoals voorzien. Dat geldt ook voor de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan, de realisatie van de Cordial, de ondergrondse afvalcontainers, de investering in de sportinfrastructuur en de kinderopvang in Adinkerke. We waken ook over de inning van de inkomsten. Door extra controle van lijsten en analyses van data werden voor de toekomst per jaar zo’n 300.000 euro aan extra inkomsten geïdentificeerd binnen het bestaande kader van werken”, besluit de financieschepen.