Oppositiepartijen CD&V en Groen Kortrijk: “Broelparking moet nieuw park worden, luister naar buurtbewoners”

CD&V en Groen Kortrijk zien in het bouwproject op de site van de feestzaal Orangerie-Broel aan de Dam in Kortrijk mogelijkheden om een nieuwe groene long te creëren. Dat stellen ze in een gezamenlijke mededeling naar aanleiding van de gemeenteraad van maandagavond. “De reconversie van de leegstaande feestzaal biedt kansen om te ontharden en te vergroenen in plaats van mee te gaan in de logica van de bouwpromotoren”, stelt Hannelore Vanhoenacker van CD&V Kortrijk.

Halfweg december keurde het Kortrijkse stadsbestuur de verkavelingsaanvraag voor de Orangerie – de feestzaal van Broel vlak naast de bovengrondse parking Broeltorens aan de Dam in Kortrijk – goed. Een schok voor de buurtbewoners, zo geven CD&V en Groen Kortrijk in een gezamenlijke persmededeling aan. “De aanvraag was goedgekeurd, op de bezwaarschriften van de buren was nul reactie gekomen”, klinkt het.

Bouwproject

Op de site van de voormalige feestzaal komen volgens de voorliggende plannen een zestal woningen en meer dan 70 appartementen. Het is vooral de omvang van het project die de buurtbewoners afschrikken en waartegen ze in het openbaar onderzoek met zo’n 145 omwonden bezwaar indienden.

“Het is op zijn zachtst gezegd niet fijn en niet correct dat mensen die willen meedenken over hun leefomgeving in het proces over de toekomst van de site simpelweg genegeerd worden”, oppert CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker. “Als stad moeten we de kant van de bewoner horen en niet enkel meegaan in de logica van bouwpromotoren. De bezwaren van de buurtbewoners worden ongegrond verklaard bij gebrek aan een definitief ontwerp, maar de beelden die verspreid werden, geven wel een duidelijke indruk.”

Stadspark op Buda-eiland

Volgens CD&V en Groen Kortrijk stelde de buurt zich constructief op ten opzichte van de nieuwe ontwikkeling en kwamen er zelfs een aantal concrete voorstellen om zowel de Dam als de parking Broeltorens als groene omgeving te omarmen in combinatie met het bouwen op de Orangerie-site.

Zelf zien beide oppositiepartijen kansen die voor het grijpen liggen. “Dit deel van het Buda-eiland moeten we ten volle kunnen ontharden en vergroenen. Een groene long in de binnenstad is een idee die wij zeker genegen zijn. Een knap, aantrekkelijk stadspark, met mogelijkheden voor de modal shift, met ruimte voor een uitbouw van een toeristenzone en bootverkeer op de Leie. De opportuniteiten zijn er om hier een ideale plek in het centrum van onze stad uit te bouwen.”