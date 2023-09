Oppositie in Oudenburg reageert scherp over audit naar gemeentebestuur: “Tot nu toe kregen wij nog niets over het rapport te horen”

De oppositie van Oudenburg reageert scherp op het gemeentebestuur over het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen. “Tot op vandaag werden wij als gemeenteraad niet officieel op de hoogte gebracht dat dit onderzoek werd afgerond of wat er in het rapport staat. Ook over de gemeenteraad waarop dit zou moeten besproken worden hebben we nog niets gehoord”, reageert Peter Velle, fractieleider van CD&V in de gemeenteraad.

Begin 2022 kwam de burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open VLD) in opspraak voor mogelijke belangenvermenging bij vastgoedtransacties. Audit Vlaanderen bevestigde eind augustus dat het forensisch audit naar het lokaal bestuur en de burgemeester van Oudenburg afgerond is. Daarop besloot minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers (Open VLD) om het lokaal bestuur onder verscherpt toezicht te plaatsen.

“Het had het schepencollege en de gemeenteraadsvoorzitter gesierd, als ze hier actief over hadden gecommuniceerd”

De oppositie (CD&V) komt nu ook fel uit de hoek over het forensisch onderzoek naar het lokaal bestuur van Oudenburg. “Tot nu werden wij als gemeenteraad nog niet officieel op de hoogte gebracht. We kregen nog niets te horen over het afronden van het onderzoek, het eindrapport of over de besloten zitting, waarop dit blijkbaar “geheime” rapport zou besproken worden. Het had het college en de gemeenteraadsvoorzitter gesierd om hier – binnen de grenzen van wat kan – actief over te communiceren”, stelt Peter Velle (CD&V) scherp.

Oordeel in gemeenteraad

“Het is immers aan de gemeenteraad om te oordelen over de eindrapporten van dergelijke onderzoeken. En die zijn ondanks wat men laat uitschijnen, geen standaardpraktijk. Audit Vlaanderen gaat niet zonder redenen over tot een dergelijk grondig onderzoek en een forensisch onderzoek zal wellicht niet pas vorige week van start gegaan zijn. Er is geen excuus om de gemeenteraad niet tijdig en correct te informeren over een fundamenteel gegeven als dit. Tot we kennis kunnen nemen van de juiste inhoud van het rapport onthouden wij ons van alle commentaar.”

“Wij waren al vaker kritisch over mogelijk belangenvermenging, maar toen werd dat telkens weggelachen”

“Maar dat wij ons als oppositie al vaker kritisch uitlieten over mogelijke belangenvermenging mag ook duidelijk zijn”, gaat Velle verder. “Dat werd telkens weggelachen. Als kers op de taart werd onze recente vraag naar een deontologische commissie met externe en onafhankelijke deskundigen door de meerderheid botweg van tafel geveegd wegens ‘niet nodig’. Dit wordt, in het licht van wat nu naar buiten komt, met de dag pijnlijker voor het bestuur van Open VLD, N-VA en Vooruit”, besluit Velle.