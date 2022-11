Nieuwe poging om aannemer Regenboogbrug te vinden

Het stadsbestuur stuurt het ontwerp van de nieuwe Regenboogbrug bij, in de hoop nu wel een geschikte aannemer te vinden die het bouwwerk een opfrisbeurt kan geven.

Begin dit jaar keurde de Waregemse gemeenteraad een eerste ontwerp goed voor de renovatie van de bestaande Regenboogbrug over de stadionvijvers, die zich na 65 jaar in bouwvallige staat bevindt. Er werd een budget van zo’n 900.000 euro voorzien, maar slechts één aannemer diende een voorstel in. Met 1,8 miljoen euro was dat fors meer, waardoor het stadsbestuur de opdracht bijstuurde.

Enerzijds werd het voorziene budget verhoogd tot 1,3 miljoen euro, anderzijds mag een deel van de metalen constructie nu ook in kunststof uitgevoerd worden. Dat moet de kostprijs drukken. De stad hoopt dat er deze keer meer aannemers geïnteresseerd zijn om de werken uit te voeren. Bij de eerdere opdracht ging het stadsbestuur uit van een renovatieperiode van 110 werkdagen.

Tijdens de laatste gemeenteraad onthielden alle oppositiepartijen zich over het agendapunt. Net als Groen stelde N-VA/Open VLD zich vragen over de meerkost van het project. “Er is geen garantie dat de prijs die aannemers zouden aanbieden niet nog hoger zou zijn dan 1,3 miljoen euro”, zei fractieleider Michiel Vandewalle.

In het voorziene ontwerp van architect Maarten Van De Voorde krijgt het rijke wielerverleden van de brug, die gebouwd werd voor het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in 1957, nieuw leven. De namen van de wielrenners die een plek op het podium versierden – Rik Van Steenbergen, Louison Bobet en André Darrigade – worden op de grond aangebracht.

Ook de ticketzone voor bezoekende supporters van voetbalwedstrijden in de Elindus Arena maakt deel uit van het project. Voortaan heet de groenzone rondom de brug – die als toegangspoort tot het voetbalstadion dient – officieel het Regenboogpark. Ook de stadionvijvers maken er deel van uit.

(PNW)