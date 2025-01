Nieuwe meerderheid krijgt een hele hoop advies van oppositiepartij Allen 8830: “Onze nieuwe rol op een constructieve manier invullen”

Tijdens de eerste échte gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode liet de oppositie meteen flink van zich horen in Hooglede. Allen 8830, die van de meerderheid verhuisde naar de oppositie, bracht donderdag liefst negen variapunten op de agenda. Daaruit bleek duidelijk dat de partij nog met één been in de vorige legislatuur staat.

De machtsverhoudingen zijn veranderd en dat was ook voelbaar tijdens de raad. Niet geheel onverwacht met vier ervaren oud-schepenen op de oppositiebanken, maar we kregen een raad die bol stond van de verwijzingen naar de vorige legislatuur. En het nieuwe schepencollege kreeg een hoop ongevraagd advies voor de kiezen. Af en toe met een scherp kantje, al zat de sfeer algemeen wel goed. “Ik denk dat het voor iedereen nog wat zoeken is”, aldus Dimitri Carpentier na afloop van de raad. “Als oppositie hebben we een nieuwe rol gekregen en die rol willen we uiteraard goed invullen. Op een constructieve manier.”

De toon werd al gezet bij de stemming over de vrijgave van een stukje grond voor de ontsluiting van de Reynaertstraat. Daar komt een nieuwe verkaveling van de WVI. Het ontwerp kwam in de vorige legislatuur ook al aan bod op de gemeenteraad, maar toen onthield Groep 21 zich omdat ze vonden dat er al (te) veel sociale woningen in Hooglede stonden. “Aangezien Groep 21 zich vorige keer onthield bij de stemming over dit punt, veronderstellen we dat dit nu opnieuw zal gebeuren”, aldus oppositieraadslid Dimitri Carpentier (Allen 8830). Dat gebeurde niet. Pillaert en de zijnen stemden net als de collega’s van Team Burgemeester voor.

Ook de varia stond bol van verwijzingen naar de vorige legislatuur. Nagenoeg elke gewezen schepen van Allen 8830 had een vraag of kwam met advies in verband met hun oude bevoegdheden. Zo vroeg voormalig sportschepen Frederik Sap (Allen 8830) zich af of er naar analogie met het boksgala op tweede kerstdag ook andere sportieve evenementen gesponsord zouden worden door de gemeente. Hij wees er ook op dat er eind december opnieuw lange files stonden aan het recyclagepark, een probleem dat kersvers schepen Tomas De Meyer (Groep 21) in de vorige bestuursperiode ook al op de korrel nam. Schepen Arne De Brabandere (Team Burgemeester) antwoordde – net als destijds tegen De Meyer – dat het nieuwe recyclagepark in de Hogestraat soelaas zou bieden. Dimitri Carpentier wees schepen De Meyer dan weer op de regelgeving rond overheidscommunicatie – die moet politiek neutraal zijn – en vroeg zich af waarom de naam van een schepen vermeld stond bij een artikeltje in het gemeentelijke infomagazine over de diploma-uitreiking van de Techniekacademie.

‘Nuttige aanvulling’

Het advies bleef komen. Gewezen mobiliteitsschepen Julie Misplon (Allen 8830) brak een lans voor het openbaar vervoer en nam de communicatie rond de nieuwjaarsreceptie van aanstaande zaterdag op de korrel. Ze wees er fijntjes op dat de bus van Hooglede naar Gits zaterdag niet om het half uur, maar om het uur rijdt. Tegelijk brak ze ook een lans voor de flexbus en pleitte ze ervoor een extra drankkaart te voorzien voor mensen die zaterdag met het openbaar vervoer naar Gits komen. “Een nuttige aanvulling”, aldus schepen Arne De Brabandere (Team Burgemeester). “De uren passen we aan en ook de flexbusregeling zal gepromoot worden in een aangepaste communicatie zaterdag. Maar aangezien alle bezoekers sowieso een gratis drankkaart krijgen, gaan we geen extra kaart geven aan gasten die met het openbaar vervoer naar Gits komen. Wel raden we iedereen warm aan om de auto thuis te laten.” (SV)

Stad of gemeente? Ook Alexander Vandemaele van Vlaams Belang kwam donderdag voor het eerst aan het woord tijdens de raad. Hij informeerde naar de uittredingsvergoedingen van de vorige mandatarissen (die zijn wettelijk vastgelegd) en naar een stand van zaken rond de AED-toestellen in de gemeente. Op beide vragen kreeg hij een antwoord. Opvallend was dat hij bij z’n vraagstelling telkens de woorden ‘stad of gemeente’ in de mond nam. Schepen Tomas De Meyer (Groep 21) kon het niet laten daar een opmerking over te maken. “Laat me u er even op wijzen dat Hooglede een gemeente is. Geen stad. Al zijn deze vragen mogelijk van hogerhand doorgespeeld. Het kan best zijn dat men dat daar niet weet.” (SV)