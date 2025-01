Nieuw bestuur in Oudenburg – met burgemeester Dumarey – gaat van start: “Belangrijk dat gemaakte afspraken verder nageleefd kunnen worden”

Het had wat voeten in de aarde, maar de 21 raadsleden van Oudenburg hebben eindelijk de eed kunnen afleggen. Na een klacht van N-VA bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen eind november werd de installatievergadering, voorzien in december, uitgesteld. Zaal Biezenbilk, waar de eedaflegging plaatsvond, had te weinig stoelen om de meer dan 150 toeschouwers een plekje te geven.

Nadat de klacht werd verworpen, kon de startzitting afgelopen dinsdagavond plaatsvinden. Voor Oudenburg heeft het de komende zes jaar voor het zeggen dankzij de absolute meerderheid. In het najaar van 2023 en na de welbekende audit nam Romina Vanhooren (35) de burgemeesterssjerp over van Dumarey. Nu wordt ze opnieuw schepen van onder meer sociale zaken, jeugd en senioren. “Ik had graag het burgemeestersambt voortgezet. Tegelijk kijk ik ernaar uit om m’n vorige takenpakket, dat door Jens Balliere prima werd opgevolgd, opnieuw op te nemen. De kiezer gaf een duidelijk signaal om mij opnieuw in de beleidsploeg te zien (1.311 voorkeurstemmen, red.) en mee m’n verantwoordelijkheid op te nemen. Om deel uit te maken van deze beleidsploeg is het voor mij wel cruciaal dat de gemaakte afspraken van het afgelopen jaar, onder meer op het vlak van het ruimtelijke ordeningsbeleid, door het nieuwe college nageleefd worden.”

Balliere (34) wordt vervolgens gemeenteraadsvoorzitter. “Een dubbel gevoel: ik had de ambitie om het ambt voort te zetten, al biedt het voorzitterschap ook opportuniteiten. Ik zal nu een meer neutrale rol bekleden tussen meerderheid en oppositie. Het is meer dan zomaar een vergadering in goeie banen leiden – er komen best wel wat wetten en reglementen bij kijken – maar gelukkig hebben we een heel ervaren algemeen directeur (Johan Rosseel, red.) met raad en daad.”

Nieuwkomers in de raad

Voor enkele nieuwkomers in het schepencollege is zo’n eedaflegging een hoogtepunt. “Voor mij is dit allemaal nieuw”, zegt sportschepen Jeroen Lingier, die met z’n 25 jaar na Fien Sabbe (22, CD&V+) het jongste raadslid is. “Ik ben al vaak naar de gemeenteraad komen kijken, maar erin zetelen is nog iets anders. Ik kreeg ter voorbereiding al veel tips van onder meer m’n papa (Jaak Lingier, ex-raadslid en -schepen, red.). Inzake sport wil ik de uitkomst van de enquête door de Sportraad afwachten, waarin wordt gepolst naar de noden, wensen en vragen van de inwoners.”

Ook Randy Van Oyen (43) is een nieuw gezicht als schepen van onder meer ruimtelijke ordening, milieu en landbouw. “Een pittig pakket met veel dossiers en veel wetgeving”, weet Van Oyen. “Ik kom terecht in een ploeg met ervaring en kan buigen op m’n ervaring als projectleider in de bouwsector.”

“Als er bij de minister geen benoeming komt, volgt – alweer – een stoelendans” – Peter Velle (CD&V+)

Stefaan Reynaert (43) is ondanks z’n 24 jaar ervaring in de lokale politiek voor het eerst schepen met bevoegdheden financiën, cultuur en lokale economie. “Er zitten enkele interessante projecten bij uit de vorige legislatuur die verdere opvolging verdienen, zoals het masterplan voor Ettelgem of de invulling van de parking en oude zwembad van de Abdijhoeve.”

Anthony Dumarey: “Ik ben de inwoners super dankbaar voor hun steun” Anthony Dumarey (54) heeft dus de eed afgelegd als burgemeester, zij het na een woelige periode. “Ik ben de inwoners super dankbaar voor hun steun (1.497 voorkeurstemmen, red.), ook tijdens de feestdagen ontving ik honderden kaartjes en wensen. Ik kijk hard uit naar het burgemeesterschap. Wie me kent, weet dat als ik voor iets ga, ik me daar ook een volle 100 procent voor geef. We zaten de voorbije twee maanden niet stil en gaan met deze nieuwe ploeg snel van start. De bedoeling is om in februari het bestuursakkoord voor te stellen. De vernieuwende wijkwerking van de vorige legislatuur zetten we door: er komen nieuwe edities van Café Parlé op locatie om inwoners te betrekken en te informeren. We willen de dorpskernen van Oudenburg, Ettelgem en Roksem herwaarderen. En in Westkerke – dat toch een knooppunt is in het regionale openbare vervoer – willen we de inwoners betrekken bij de verdere invulling van de markt en gemeenschapshuis.”