Na emotionele gemeenteraad: dan toch nieuw bestuur en drie nieuwe schepenen in Wervik

Na een debat van zowat anderhalf uur op de gemeenteraad dinsdagavond in Wervik, werd door de nieuwe meerderheid van Vooruit en CD&V de motie van wantrouwen goedgekeurd. Uiteraard stemde de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project tegen want ze belanden in de oppositie. N-VA onthield zich.

Ook in Wervik maakt men gebruik van de mogelijkheid om via een motie van wantrouwen te wisselen van coalitie. Vooruit met burgemeester Youro Casier wisselt de Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project in voor een nieuwe coalitie met CD&V. De weg ernaartoe had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar dinsdag werd de nieuwe coalitie dan toch geïnstalleerd.

Tijdens een extra gemeenteraad twee weken geleden verklaarde gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) de motie onontvankelijk en dus zonder voorwerp. De twee nieuwe meerderheidspartijen (Vooruit en CD&V) dienden een nieuwe motie in.

Marc Kino was door beroepsomstandigheden niet aanwezig. Raadslid Els Scheirlynck (CD&V) was waarnemend voorzitter en gaf eerst het woord aan partijvoorzitter en schepen Lien Deblaere (Vooruit) en fractieleider Bercy Slegers (CD&V).

Ontgoocheling

Nadien kwam de opzij gezette eerste schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst) heel lang aan het woord. “Er is bij ons een politieke en menselijke ontgoocheling”, klonk het. “Fundamenteel is dit onrechtvaardig en niet correct maar gebeurt het om de macht te kunnen houden. Politiek zijn er alleen maar verliezers.” De Stadslijst had met Bart Pynket, Ann Degroote en Bert Verhaeghe drie schepenen in het bestuur.

Na de stemming verlieten de raadsleden van de Stadslijst de zitting. Bert Verhaeghe gaf nog mee dat er met de raadsman wordt bekeken om eventueel naar de Raad van Stade of de Raad voor Verkiezingsbetwistingen te stappen.

Zitpenningen afstaan

Fractieleider Nele Leroy maakte bekend dat de raadsleden van de Stadslijst hun zitpenningen van 150 euro van de extra korte gemeenteraad en deze gemeenteraad zullen afstaan aan de jeugdbewegingen van Wervik en Geluwe.

Ook CD&V zal de zitpenningen van de extra korte gemeenteraad afstaan. Aan wie staat nog niet vast. Na de stemming legden de drie nieuwe schepenen Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin (allen CD&V) de eed af.

(EDB)