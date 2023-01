N-VA onthoudt zich bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025: “Grote projecten gaan door”

Uit de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 blijkt dat Deerlijk financieel gezond is. De gemeente kan de projecten die de voorbije jaren op de planning staan, verder uitvoeren. N-VA stelde de ‘aankondigingspolitiek’ in vraag en onthield zich tijdens de stemming.

“Dankzij de intensieve budgettaire voorbereiding van ons bestuur en alle diensten slagen we erin om de rekeningen ook in financieel uitdagende tijden te doen kloppen”, stelde schepen van Financiën Philip Ghekiere (Open VLD). “ Dat lukt ons onder meer door weldoordacht te besparen, bijvoorbeeld door de openbare verlichting te doven tijdens de nacht.”

Gezonde financiën

“We willen trouw blijven aan een aantal principes. Dan denken we aan het waken over onze gezonde financiën, verstandig investeren volgens de financiële draagkracht van de gemeente en fiscaal gunstig blijven voor bedrijven en gezinnen. Budgetteren doen we zoals elk goed huishouden: we ronden de verwachte inkomsten af naar beneden en voorzien voor de uitgaven altijd een kleine marge.”

“We namen één heel belangrijke beslissing: al onze grote projecten gaan verder zoals gepland. De komende maanden en jaren maken we dus werk van de opwaardering van het Gaverdomein, bouwen we onder de noemer LEVEL8540 aan een dienstverlening en gemeentehuis van de toekomst, verhuizen onze werklieden naar een nieuw depot dat veel meer mogelijkheden biedt en komt er een nieuwe theaterzaal met een foyer. En dat zijn maar enkele van onze vele plannen.”

De onafhankelijke raadsleden Dirk Demeurie en Sophie Mespreuve en de Deerlijk²-fractie stelden dat ze bij het begin van de legislatuur het meerjarenplan hebben goedgekeurd en dat ze dat nu ook gaan doen voor de aanpassing.

Stijgende kosten

Filip Terryn (N-VA) onthield zich. “Wij stellen opnieuw de aankondigingspolitiek in vraag en kijken kritisch naar alle geplande projecten en de stijgende kosten van het bestuur.”

“Wij stellen vast dat er voor Deerlijk veel mooie, maar dure projecten en tevens veel studies klaarliggen en dat de financiële ruimte om te investeren steeds kleiner wordt. Recent werd de kinderboerderij en de Blokker naast het gemeentehuis aangekocht.”

“Verder zitten heel wat projecten in de pipeline: een nieuwe theaterzaal, de bouw van een vrijetijdspunt, de realisatie van het centrumpark, de uitbreiding van de parking gemeentehuis, het vernieuwen van de kerkomgeving in het centrum Deerlijk, een nieuwe polyvalente zaal in Sint-Lodewijk, het vernieuwen van de site Sint-Anna in de Molenhoek, de herinrichting van het kruispunt Belgiek…”

Belastingverhoging?

“De exploitatiekosten zijn sinds het begin van de legislatuur serieus gestegen. Na stad Kortrijk zijn ze de hoogste van de hele regio. Nochtans was in de verkiezingsprogramma’s beloofd om deze vaste kosten onder controle te houden. Dit heeft als gevolg dat er steeds minder financiële ruimte is om te investeren. Wij vrezen dat er onvoldoende financiële ruimte zal zijn voor het realiseren van alle voorgestelde plannen.”

“Wij houden er niet van dat er aan de bevolking mooie luchtkastelen voorgesteld worden. Wij houden evenmin van een soort aankondigingspolitiek, met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht … Er moet een visie op de toekomst zijn. De fundamenten mogen gelegd worden, maar de Deerlijkse bevolking mag geen projecten voorgeschoteld krijgen die financieel niet uitvoerbaar zijn. Of weet men nu al dat de belastingen worden verhoogd in 2025?”, rondde Filip Terryn af.