N-VA Knokke-Heist en Schoolraad willen overdracht gemeentescholen vernietigen: “Er werden tegenstrijdige verklaringen afgelegd”

De krappe goedkeuring op de gemeenteraad van Knokke-Heist voor het overdragen van het gemeentelijke onderwijs betekende duidelijk nog niet het einde van de ‘schooloorlog’. Zowel de driekoppige N-VA-fractie in de gemeenteraad als de Schoolraad vragen nu formeel aan de gouverneur om de beslissing te vernietigen. Bijkomend trekt de Schoolraad ook nog eens naar de Raad van State, zowel ten gronde als in kort geding.

Neen, de saga over de overdracht van het gemeentelijke onderwijs – meer bepaald de basisscholen De Pluim en Het Anker – aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is nog niet achter de rug. N-VA-fractieleider in de gemeenteraad Cathy Coudyser laat namelijk weten dat haar driekoppige fractie, die verder ook nog bestaat uit Isabelle Goeminne en Fabienne Pottier, een klacht indient bij de gouverneur tegen de beslissing van de gemeenteraad van 27 april, waarbij die overdracht dus nipt werd goedgekeurd.

De drie N-VA-raadsleden vragen dus de beslissing te vernietigen. “We doen dit op basis van drie grieven. Ten eerste halen we aan dat de gemeenteraad niet met kennis tot deze beslissing kon komen aangezien deze steeds in het ongewisse werd gelaten over de werkelijke status van de onderhandelingen met Gemeenschapsonderwijs”, zegt raadslid Coudyser. “Er werden tegenstrijdige verklaringen afgelegd door het College van burgemeester en schepenen.”

Verslagen ontbreken

Het raadslid laakt dat er al sinds 2015 zogenaamd vrijblijvende onderhandelingen gevoerd worden tussen verschillende actoren maar dat de gemeenteraad nooit werd ingelicht over details daarvan, en dat er ook geen verslagen van ter beschikking gesteld werden van de gemeenteraadsleden.

“Onze grootste bezwaren zijn een gebrek aan transparantie en inspraak” – Linda Baeckelandt (voorzitter van de Schoolraad)

“Een tweede belangrijk bezwaar is dat de wettelijk verplichte adviezen van de betrokken vakbonden slechts twee uur voor de gemeenteraadzitting ter beschikking werden gesteld. Dit is duidelijk in strijd met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en met het Bestuursdecreet”, gaat Cathy Coudyser verder. “En ten slotte klagen we aan dat de inhoud van het protocolakkoord waarover de gemeenteraad moest beslissen dermate vaag is dat er geen inschatting van de financiële impact en het algemeen belang voor de gemeente mogelijk is.”

Schorsing gevraagd

Coudyser haalt als voorbeeld aan dat in het protocolakkoord te lezen staat dat gebouwen van de gemeenteschool De Pluim zullen verkocht worden aan het Go!, terwijl er geen enkel schattingsverslag voorlag om tot de beslissing te komen. Het blijft niet bij de klacht van N-VA, want ook de Schoolraad, het overkoepelend orgaan van de scholen De Pluim en Het Anker met daarin zowel ouders als leerkrachten, zet stappen om de gemeenteraadsbeslissing te laten vernietigen en dit met een voor een groot stuk dezelfde argumentatie. “Wij dienden klachten in bij de gouverneur, de Vlaamse regering én trekken ook naar de Raad van State. Onze grootste bezwaren zijn een gebrek aan transparantie en inspraak in heel het proces. Het gemeentebestuur werd overigens tot twee keer toe terechtgewezen voor het schenden van het Participatiedecreet maar hield er geen rekening mee”, zegt Linda Baeckelandt, de voorzitter van de Schoolraad.

“Bij de Raad van State vragen we ten gronde de vernietiging van de beslissing maar we gaan ook in kort geding om al op kortere termijn, dan liefst voor het einde van dit schooljaar, alvast de schorsing te bekomen.”