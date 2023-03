Ouderraad reageert furieus op ‘scholenkwestie’ in Knokke-Heist: “Het protocolakkoord gaat niet over de kinderen. Het gaat over centen, stenen en gronden”

Het einde van de discussie over de scholen in Knokke-Heist lijkt in zicht: de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim worden wellicht overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs. Wat is de timing? En is zaak nu definitief beklonken? Als het van de ouderraad afhangt, alvast niet. “Het schepencollege plooit voor vastgoed en zet zijn leerlingen en personeelsleden in de kou.”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben nu het ontwerp van hun samenwerkingsakkoord klaar. Beide partijen willen de handen in elkaar slaan om “het kwalitatief onderwijsaanbod in de gemeente verder uit te bouwen en te moderniseren”. In de overeenkomst staat dat de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim worden overgedragen aan het gemeenschapsonderwijs.

Helemaal definitief zijn de plannen nog niet. De gemeenteraad zal zich op 27 april buigen over het akkoord. Bovendien klinkt de ouderraad, die in het verleden al diverse protestacties hield, nog steeds strijdvaardig. “Wij aanvaarden deze beslissing niet”, klinkt het in een mededeling. “Het protocolakkoord gaat niet over de kinderen. Het gaat over centen, stenen en gronden. Dat onze kinderen ingeruild en vergeten worden, zullen wij nooit kunnen begrijpen. Dit toont hoe weinig respect er nog is voor het gemeentelijk onderwijs. Het schepencollege plooit voor vastgoed en zet zijn leerlingen en personeelsleden in de kou. Wij hopen dat wij tijdens deze extreem vijandige overnameprocedure gesteund worden door de gemeenteraadsleden.” (MM)