Meerderheid houdt op de valreep verkaveling tegen: “Je kan toch niet weigeren om te weigeren, gewoon omdat jullie het nu per se anders willen doen?”

De gemeenteraad van Zwevegem heeft woensdag de ontwikkeling van een verkaveling in de Vande Vennestraat tegengehouden. Althans in de vorm zoals die nu voorligt. Van één oppositiepartij kwam stevige kritiek op de beslissing, van de andere oppositiepartijen kwam een dikke pluim. “Een logische beslissing, maar geen evidente, want volgens onze informatie zouden er al panden verkocht zijn?” Wij gingen verhaal halen bij de projectontwikkelaar zelf.

Wim Monteyne, schepen van Ruimtelijke Ordening, lichtte het punt toe in de zitting. “Op 16 september werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor een project in de Vande Vennestraat. Enkele rijwoningen zijn daar afgebroken en een projectontwikkelaar wil op die locatie, en op de achterliggende gronden, tien woningen realiseren met 24 garageboxen, tien parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Drie woningen zouden uitkomen in de Vande Vennestraat, de resterende woningen zouden in een nog te realiseren straat komen te liggen, haaks op de Vande Vennestraat.”

Maar het bestuur wil de riolering-, wegenis- en omgevingswerken in het kader van die verkaveling nu tegenhouden. “De ontwikkeling van dergelijk binnengebied volgens de principes van het geldende, oude BPA is op vandaag wat voorbijgestreefd”, argumenteert Monteyne. “Een dergelijk binnengebied invullen met onnodig veel garageboxen is geen voorbeeld van een kwalitatieve invulling.”

Het ontwerp houdt bovendien geen rekening met de aanwezige groenstructuren, gaat Monteyne verder. “Het maximaal integreren van de bestaande hoogstammige bomen op eventueel toekomstig openbaar domein moet het uitgangspunt zijn. De ontworpen groenzones zijn te beperkt, vormen geen ruimtelijk geheel en worden grotendeels ingevuld met een wadi. De ontworpen wegenis in het binnengebied doet enkel dienst als toegangsweg tot garageboxen en staanplaatsen en vormt op die manier geen aantrekkelijk openbaar domein, zodat het weinig meerwaarde biedt om op te nemen in het openbaar domein.”

En ook de mobiliteit speelt mee. “Er is op vandaag reeds een parkeer- en verkeersdruk aanwezig in de Vande Vennestraat. Met de aanleg van deze verkaveling met tien woningen en 24 garageboxen wordt te veel bijkomende mobiliteit gegenereerd in de Vande Vennestraat.”

Nieuw bestuur, nieuwe regels

Het is op zijn minst wat atypisch te noemen dat er een dergelijke weigering op de agenda komt van de gemeenteraad. De projectontwikkelaar zat immers, zoals dat meestal het geval is, al samen met het toenmalige bestuur en de diensten om de verkavelingsaanvraag voor te bereiden. Eens die op de agenda komt, heeft die normaal al groen licht gekregen en is de goedkeuring eerder een formaliteit.

Maar gisteren dus niet: een nieuw bestuur, nieuwe regels, zo lijkt het dus. Daar kwam vooral van Zwevegem Plus, dat samen met de huidige meerderheidspartij CD&V het bestuur uitmaakte, kritiek op. “De weigering is onbegrijpelijk, en een gemiste kans voor het parkeerprobleem in die omgeving”, zegt Isabelle Dewitte. “Deze verkaveling zal de parkeerdruk niet verhogen, maar integendeel juist verlagen. De 24 garageboxen zijn er niet alleen voor de nieuwe woningen, maar kunnen ook een oplossing zijn voor aanpalende woningen die nu geen garage of parkeerplaats hebben. De buurt is ook vragende partij voor deze nieuwe ontwikkeling. Het geheel is zeker voldoende kwalitatief, ook de groenvoorziening.”

“We vernemen dat de eigenaar en ontwikkelaar voorafgaand overlegd had met zowel de gemeentelijke diensten”, zo ging Dewitte verder. “De verkavelingsaanvraag werd pas ingediend na enkele aanpassingen en positief overleg. In die omstandigheden betekent de weigering toch een schending van het vertrouwensbeginsel. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan, en dus ook van een overlegorgaan, effectief nagekomen wordt. Anders heeft voorafgaand overleg geen zin meer. Een nieuwe bestuursploeg kan en mag uiteraard andere accenten leggen, maar je kan toch niet weigeren om te weigeren, gewoon omdat je het nu per se anders wil doen?”

Trendbreuk

Van andere oppositiepartijen kwamen vooral positieve reacties. “Een pluim voor zowel de diensten als voor jullie dat jullie je op deze manier durven opstellen in deze fase van het project”, zegt Brecht Demeire. “Dit toont een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de vorige legislatuur. Doe zo verder, bravo.” Kevin Vandewalle (NU. Zwevegem) sloot zich daarbij aan, zij het iets minder uitbundig. “Een logische beslissing, die we volledig ondersteunen. Maar wat hierna? We hoorden dat de projectontwikkelaar al panden zou verkocht hebben?”

Monteyne bevestigde in zijn antwoord dat er inderdaad een trendbreuk moet zijn. “Dergelijke ontwikkelingen zijn geen goed voorbeeld op vlak van Ruimtelijke Ordening. We willen een signaal geven.” Zwevegem gaat nu opnieuw aan tafel. “Er zijn inderdaad al voorbesprekingen geweest, maar we willen op een goede manier beslissen en onszelf nog in de spiegel kijken. We twijfelen er niet aan dat we tot een goed concept kunnen komen dat dat we wel willen goedkeuren.”

Geen frustraties

Je zou kunnen denken dat de projectontwikkelaar (Home Concept uit Zwevegem) enorm gefrustreerd zou zijn na deze wending, maar dat blijkt niet het geval. “Het klopt dat we inderdaad al op voorhand overlegd hadden”, klinkt het. “De gemeentediensten stonden ook voor de volle 100% achter onze aanvraag. Ook de buurt blijkt vragende partij te zijn voor de extra garages, want er is een gigantisch parkeerprobleem daar en die garages zouden dat helpen aanpakken. Dat er nu alsnog een weigering komt, is niet tof inderdaad. Maar gefrustreerd? Nee dat zijn we niet. Dat is politiek, en door zulke zaken zou je al eens je vertrouwen in de politiek verliezen. Maar we gaan als volwassen mensen terug aan tafel. We denken vooruit en zijn overtuigd dat we wel een project zullen kunnen uitdenken waar iedereen zich in kan vinden.” (JM)