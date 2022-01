Liesbet Ally wordt gemeenteraadslid voor CD&V in Oostkamp

Op de gemeenteraad van 20 januari legde Liesbet Ally (CD&V) de eed af als nieuw gemeenteraadslid van Oostkamp. Ze vervangt Thomas Delputte die ontslag heeft genomen als raadslid. De eedaflegging was live te volgen via de digitale link van de gemeenteraad.

Liesbet Ally was de eerste opvolger op de CD&V lijst en is uitbaatster van het Vers Varkentje in de Hertsbergeveldstraat in Hertsberge. Ze zetelt sinds januari 2019 als lid van het Bijzonder comité sociale dienst en is lid van Vrouw en Maatschappij. Ze nam reeds ontslag binnen het Bijzonder comité sociale dienst waar ze opgevolgd wordt door Lieve Deketelaere.

Maatschappelijk geëngageerd

“We verwelkomen graag Liesbeth in de gemeenteraad omdat ze daarmee de stem van de actieve land- en tuinbouwers kan versterken. Haar maatschappelijk engagement is goed gekend in Hertsberge en dat weten ook velen te waarderen. Samen met Geert Callebert en Marleen Clarisse zal Liesbeth dus ook de lokale wensen en ideeën voor Hertsberge kunnen vertolken”, zei burgemeester Jan de Keyser. (GST)