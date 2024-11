Kritische vragen rond overlast nachtwinkel Hille: Gemeentebestuur maakt afspraken met uitbater om hinder zoveel mogelijk te beperken

Naar aanleiding van ons artikel in De Weekbode van begin oktober stelde NV-A-kopman Pieter-Jan Verhoye tijdens de jongste gemeenteraad enkele vragen over de stand van zaken rond de overlast en geluidshinder van de nachtwinkel in Hille (Zwevezele). Zowel de uitbater van de interieurzaak Brecht Lepoutre als overbuur Wim Alliet beklagen zich al jaren over de overlast. “Mijn kinderen kunnen niet slapen en zijn bang”, klinkt het.

Beide buren van de nachtwinkel maakten in ons artikel gewag van overdreven nachtlawaai, omdat de klanten de buurt van de nachtwinkel blijkbaar als openbaar café gebruiken. Het gaat om mensen met een late shift, motards met luide motoren, gasten die drank nodig hebben en tegen gevels urineren, mensen die het nodig vinden om nog wat na te babbelen, muziek te draaien of te discuteren over vanalles en nog wat. Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye informeerde naar de stand van zaken in dit dossier. “Hoeveel klachten zijn er geweest en werd er gevolg aan gegeven?”, stelde hij. “Zijn er al afspraken gemaakt, om de klanten van die nachtwinkel voor de overlast aan te pakken? Hoever staat de dialoog met de eigenaar en de uitbater? Is het voornemen om camera’s te hangen al uitgevoerd?”

Camera?

Burgemeester Lieven Huys reageerde door te stellen, dat het probleem gekend is maar niet groter moet gemaakt worden dan het is. “In plaats van klachten op Facebook te gooien, zouden klagers beter contact nemen met de politie of het gemeentebestuur”, liet hij even weten. Hij kondigde wel aan, dat er inmiddels enkele duidelijke afspraken zijn gemaakt met de uitbater. “Vuilnisbakken moeten binnen staan, niet buiten”, somde hij op. “Dat vermijdt het risico, dat klanten rond de nachtwinkel blijven hangen. Aan het winkelraam hangt de boodschap, dat de gekochte drank niet ter plaatse mag genuttigd worden. De uitbater moet zijn klanten erop aanspreken, wanneer ze hinder veroorzaken. Bovendien verwacht ik binnenkort het advies van de korpschef, om eventueel een camera te hangen. Voortaan komt er van elke klacht een bestuurlijk verslag, dat tot gasboetes kan leiden. Het resultaat is, dat we de voorbije maanden geen klachten meer hebben gehad.”