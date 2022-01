Koen Vervaeke (N-VA) legt door coronabesmetting eed digitaal af in Lendelede

Tijdens de meest recente gemeenteraad van Lendelede legde Koen Vervaeke van N-VA de digitaal de eed af omdat hij door een coronabesmetting de zitting niet fysiek kon bijwonen.

Jan Gheysens had in de laatste gemeenteraad van 2021 al aangekondigd dat hij om persoonlijke redenen zijn ontslag zou indienen als N-VA-raadslid. En dat ontslag werd in de gemeenteraadszitting aanvaard. Koen Vervaeke werd officieel zijn opvolger, maar de eedaflegging gebeurde wel digitaal omdat Koen besmet was met het coronavirus.

Om die digitale procedure wettelijk te laten verlopen, kwam er eerst een besluit van de burgemeester dat toeliet de zitting hybride te organiseren. En Koen deed zelfs digitaal zijn eerste tussenkomst. Een uniek feit in de annalen van de gemeenteraden in Lendelede.

Bekend gezicht

Koen is geen onbekende in de politiek en was 12 jaar gemeenteraadslid voor het ondertussen ter ziele gegane ‘Jong-Lendelede’. Bij de laatste verkiezingen was hij tweede opvolger, maar eerste opvolger Caroline Soreyn verzaakte aan dit mandaat.

In dezelfde raadszitting keurde meerderheid tegen oppositie de waarborg goed voor een lening die Leiedal aangaat om in opdracht van de gemeente Kasteel Dassonville aan te kopen. N-VA keurde dat niet goed omdat er geen duidelijke toekomstvisie is over wat er in de toekomst met het kasteel moet gebeuren. Trots op Lendlee deed dat ook niet omdat je als raadslid toch geen waarborg voor een lening kan goedkeuren als de aankoop nog niet definitief is.

Voorzitter Pedro Ketels zei dat er wel een compromis getekend is, maar nog geen notariële akte. “Ik kan daar nu niet verder over uitweiden”, zei hij.