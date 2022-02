KMO-zone komt er in de Iepersestraat in Roeselare, al is niet alles mogelijk

Roeselare maakt verder werk van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein langs de Iepersestraat. De zone is sinds 1991 ingekleurd als KMO-zone. Dat betekent niet dat alles er mogelijk is. “We mikken vooral op diensten en er moet aandacht zijn voor groen en meer”, aldus schepen Nathalie Muylle.

Bert Wouters (Groen) ging dieper in op de plannen om een KMO-zone langs de Iepersestraat te creëren. “Met de regelmaat van de klok verschijnen nieuwe industrie- en KMO-zones in de rand van de stad. Open ruimte die wordt opgeofferd, open ruimte die in onze stad al zo schaars is. De ring raakt volgebouwd, al vindt niet iedereen dat even erg.”

“Een volgend project dat in het vizier springt is het projectgebied langs de Iepersestraat. Geprangd tussen woningen en het kerkhof, waar rust zou moeten primeren op bedrijvigheid, allerminst een geschikte locatie. Weeral een grote ruimte die bijna volledig verhard zal worden, gebaseerd op totaal verouderde en voorbijgestreefde bestemmingsplannen. Dit gaat in tegen alle klimaatdoelen die de stad zichzelf oplegt. Hoe concreet zijn de plannen en is de nood groot?”

Geen bezwaren

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “Sinds 1991 ligt de bestemming van die KMO-gronden vast. Die zone werd herbevestigd in de verschillende beleidsvisies in 2012 en 2017. In 1991, toen daar de visie om er KMO te creëren werd opgenomen, is het in openbaar onderzoek gegaan. Er is op basis van die herbestemming toen geen enkel bezwaar ingediend om daar KMO-zone te installeren.”

“De stad wil verder gaan met de ontwikkeling van dit gebied. Er is nog altijd nood aan bedrijventerrein. Als we kijken naar de verschillende bedrijventerreinen, dan is alles volzet. De vraag is er dus. We zitten mee in het project van de provincie voor extra bedrijventerreinen. Er zijn twee zoekzones doorgegeven, maar we moeten eerst de bestaande bedrijventerreinen ontwikkelen vooraleer we daarmee aan de slag kunnen. Ongebreideld? Dat klopt niet! Er is compensatie voorzien vanuit de stad. Het WVI, dat deels eigenaar is, kent de voorwaarden, net als de soorten activiteiten (diensten), waterbuffer, fiets- en wandeldoorsteken. Er is nu een eerste voorontwerp. Dat wordt verder besproken. Het is nog niet wat het moet zijn. We zitten ook samen met de buren. Een volgend overleg staat in de loop van maart op het programma.”