Kinderbegraafplaats en sterrenweide Oostrozebeke klaar voor Allerheiligen

Op de begraafplaats aan de Kalbergstraat in Oostrozebeke wordt momenteel een aantal percelen ingezaaid. Het gaat om vier percelen voor een kinderbegraafplaats en een sterrenweide. Dat heeft schepen van Begraafplaatsen Anne-Sophie Verschoore (Oostrozebeke.nu) geantwoord op vragen van haar partijgenoot, raadslid Cyriel Seys.

Volgens het raadslid liggen de kerkhoven er momenteel niet al te proper bij en moet er zeker wat aan gedaan worden alvorens de mensen rond Allerheiligen massaal weer naar het kerkhof trekken.

Onkruid

De gemeente is al een vijftal jaar intensief bezig is om van de kerkhoven een aangename parken te maken waar het aangenaam vertoeven is. Het gaat om een tienjarenplan aangezien niet alle graven zo maar kunnen wegenomen worden voor een nieuwe indeling.

“Ik ben heel recent nog naar het kerkhof in de Kalbergstraat geweest en dat lag er een paar weken geleden veel netter bij dan nu. Het onkruid steekt overal de kop op, maar wellicht is dat te wijten aan de hevige regen na een periode van felle droogte”, stelt Cyriel Seys, die aan schepen Anne-Sophie Verschoore, die na het overlijden van Jacques Goemaere de bevoegdheid over de begraafplaatsen heeft overgenomen, wat er zal gedaan worden voor 1 november.

Dekstenen urnenkelders

Volgens de schepen is men momenteel bezig met het inzaaien van een aantal percelen. Het gaat om vier percelen voor een kinderbegraafplaats en een sterrenweide. “We hopen dat de werken zullen klaar zijn voor 1 november. Er zullen ook nog bomen werden aangeplant rond de kinderbegraafplaats. Ik verzeker u dat alles er heel netjes zal bijliggen tegen 1 november.”

Er was ook nog een vraag van raadslid Marijke Verbeke (Inspraak.nu) die had opgemerkt dat niet iedereen zich houdt aan de uniformiteit rond de dekstenen van de urnenkelders. Volgens haar is er een wildgroei en dat zou normaal niet mogen. De burgemeester beloofde dat de betrokkenen daarover zullen worden aangesproken.