Justine Van Hoecke (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Problemen van de mensen oplossen”

Het is de eerste keer dat Justine Van Hoecke opkwam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze woont samen met haar partner en twee kinderen in Oedelem. De uitbaatster van frituur Den Afrit deed veel huisbezoeken en wil de komende zes jaar de opmerkingen die ze daarbij hoorde, helpen oplossen. “De voorbije jaren hadden we een goed bestuur en dat wil ik helpen verderzetten. Ik ben heel blij met mijn verkiezing. Ik haalde een mooi resultaat met 558stemmen en ga me volledig inzetten. Het is belangrijk dat we investeren in de groendienst, veiligheid, fietspaden en wegen. Als ik aan het einde van de legislatuur echt de maatschappelijke problemen van de mensen heb kunnen oplossen, dan zal ik tevreden zijn.”