Justine Hollevoet verlaat Izegemse gemeenteraad en de provincieraad

Met de jaarwissel in zicht verlaat Justine Hollevoet niet alleen de Izegemse gemeenteraad, maar ook de provincieraad. De combinatie van een politiek ambt met een voltijdse job en de zorg voor twee pleegkinderen bleek te moeilijk en dus maakt ze keuzes.

“Corona heeft me op verschillende manieren doen vertragen, waardoor ik mezelf beter heb leren kennen”, vertelt Justine. “Niet alleen wie ik ben, maar ook hoe ik in het leven sta en hoe ik mijn toekomst vorm wil geven. De combinatie met een job, een bijzonder gezin en mijn eigen zaak (Justine is actief als stress- en structuurcoach – nvdr.) maken het voor mij niet meer mogelijk om nog ten volle voor mijn politiek mandaat te gaan.”

Achter de schermen

“Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik steeds de beste versie van mezelf wil zijn in alles wat ik opneem. Maar goed nieuws, want ik verdwijn niet van de radar. Ik blijf actief binnen de politiek, maar dan achter de schermen. Ik kijk er naar uit om acties en activiteiten te gaan uitwerken zodra alles terug op een veilige manier kan en mag.”

Justine is sinds 2012 actief bij Vooruit, het vroegere sp.a. Haar zitje in de gemeenteraad van Izegem gaat naar opvolgster Eva Bossuyt, die er voortaan met partijgenote Julie Vandewatere Vooruit zal vertegenwoordigen. In de provincieraad gaat haar plek naar de Harelbeekse Ershad Yaftali.

(vadu)