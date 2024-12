Joke Despeghel betrokken bij ongeval op weg naar eerste gemeenteraadszitting: “Ik had mijn start anders voorgesteld”

Joke Despeghel uit Vlamertinge had zich de start van haar eerste gemeenteraadszitting wellicht wel anders voorgesteld. Het Vooruit-raadslid kwam te laat omdat ze betrokken raakte bij een verkeersongeval. “Gelukkig raakte niemand gewond”, zegt ze.

Maandagavond vond in Ieper de eerste echte gemeenteraadszitting plaats van het nieuwe bestuur. De zitting ging echter van start zonder nieuwkomer Joke Despeghel. Despeghel woont in Vlamertinge en raakte betrokken bij een verkeersongeval op weg naar het stadhuis. Rond 19.15 uur reed een man met zijn Ford Fiesta achteraan in op de wagen van een vrouw. “Ik wou indraaien naar links en de wagen van die vrouw botste tegen de mijne. Ik heb zelf de brandweer gebeld, maar gelukkig raakte niemand gewond. Ik had mij de start van mijn eerste gemeenteraad wel anders voorgesteld.”