Jeroen Vandromme (CD&V) is de nieuwe burgemeester van Houthulst: “Ik wil vooral luisteren naar de mensen”

Sinds zijn eedaflegging dinsdag mag Jeroen Vandromme (CD&V) zich officieel burgemeester van Houthulst noemen als opvolger van Joris Hindryckx. De 44-jarige parlementair medewerker van Martine Fournier zet na elf jaar als schepen een volgende stap in zijn politieke carrière en hoopt ook na 2024 de sjerp te mogen dragen.

Klokslag 11 uur dinsdagmorgen mocht Jeroen Vandromme in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé de eed afleggen als nieuwe burgemeester. “Het was een heel aangenaam gesprek waarin je vooral veel tips krijgt. Het was zeer interessant”, zegt Jeroen Vandromme. “Ik had enkele supporters mee: mijn ouders (Etienne Vandromme en Ann Vermander, red.), zus (Anneleen, red.) en schoonbroer met de kinderen en dan ook mijn vriend (Tom Geroms, red.) en nog een paar vrienden met wie ik al heel lang bevriend ben.”

Jeroen Vandromme groeide op in Merkem en was jarenlang het gezicht van de speelpleinwerking in Klerken. Na zijn middelbare school deed hij een regentaat in Torhout en een licentiaat geschiedenis aan de universiteit van Leuven. Hij gaf een jaar les voor hij in 2007 begon te werken voor senator Hugo Vandenberghe. “Zo ben ik de politiek ingerold. Ik werd parlementair medewerker van Martine Fournier en daarna werkte ik even voor de partij als verantwoordelijke voor de onlinecommunicatie. Toen ik schepen werd, keerde ik terug naar Martine Fournier.”

Zijn eerste verkiezingen in Houthulst waren in 2012. Meteen werd hij tot schepen gebombardeerd. “Toen ik voor de eerste keer meedeed kreeg ik van Joris (Hindryckx, red.) een heel mooie brief waarin hij schreef dat hij in mij de toekomst van het beleid zag. Qua aanbeveling kan dat wel tellen. Ik heb heel veel geleerd van toen ik met Joris en Ann (Vansteenkiste, red.) samenwerkte, maar het is Gino Keirsschieter die me in het begin alles geleerd heeft. Ik beschouw hem als mijn politieke vader.”

Lijsttrekker in 2024

Jeroen Vandromme is al elf jaar schepen. “Ik kan niet zeggen dat ik als kind droomde van de sjerp, maar ik ben heel blij dat ik dit mag doen en dat de mensen mij het vertrouwen geven”, aldus Jeroen Vandromme. “Mijn job als parlementair medewerker van Martine Fournier is te combineren. We hebben duidelijk afspraken gemaakt wanneer ik in Brussel zal zijn en wanneer in Houthulst. Ik krijg nu al veel vrijheid van Martine om als schepen aanwezig te zijn waar het belangrijk is. Het grote voordeel is dat Martine ook politiek actief is. Ze weet wat campagnevoeren is en ze is zelf burgemeester geweest (van Menen, red.), dus ik heb heel veel van haar geleerd.”

In het laatste jaar van de legislatuur zal er wel te weinig tijd zijn om nog zijn stempel te drukken. “De grote lijnen liggen vast in ons meerjarenplan en dat gaan we uitvoeren”, gaat Jeroen Vandromme verder. “Zo beginnen in september de nutswerken voor de herinrichting van de Markt in Houthulst. Joris Hindryckx en Erik Verbeure zullen dat opvolgen als schepen van Dorpsvernieuwing en schepen van Openbare Werken, maar aangezien communicatie hierin heel belangrijk is, zal ik ook mijn rol spelen als burgemeester. Ik wil vooral luisteren naar de mensen en een beleid voeren dat gaat over wat de mensen zeggen. Een politicus moet spreken? Nee, voor mij moet een politicus vooral luisteren.”

Jeroen Vandromme hoopt dan ook dat het niet bij dit ene jaar burgemeesterschap blijft. “Het is inderdaad de bedoeling dat ik in 2024 lijsttrekker en kandidaat-burgemeester ben. Uiteraard willen we als ploeg verder, maar dat zal van de kiezer afhangen. Wij zullen in ieder geval naar de kiezer trekken met een sterke lijst en een sterke campagne.”

Vlaams parlement

Martine Fournier stopt op het einde van de legislatuur met politiek. Vandromme moet dan sowieso iets anders zoeken. Of ambieert hij haar zetel in het Vlaams Parlement? “Ik ben daar nu echt niet mee bezig, al moet ik ook niet flauw doen: als parlementair medewerker weet je heel snel wat er in Brussel gebeurt en dat is heel handig in de gemeentepolitiek. Die connectie is een meerwaarde. Mochten ze vragen om op de nationale lijst te staan, zou ik dat zeker overwegen, maar de plaatsen zijn overal duur en ik wil nu eerst in Houthulst zorgen dat het goed draait.”