Jeroen Vandromme (CD&V) legt eed af als burgemeester van Houthulst: “Heel blij dat ik het mag doen”

West-Vlaanderen heeft een nieuwe burgemeester. Dinsdag legde Jeroen Vandromme (CD&V) af als burgervader van Houthulst, in opvolging van Joris Hindryckx. De wissel stond al vast sinds het begin van de legislatuur, maar toch was het een grote dag voor de 44-jarige parlementair medewerker van Martine Fournier.

Klokslag 11 uur dinsdagmorgen mocht Jeroen Vandromme in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé de eed afleggen als nieuwe burgemeester. “Het was heel aangenaam gesprek waarin je vooral veel tips krijgt. Het was zeer interessant”, zegt Jeroen Vandromme. “Ik had inderdaad supporters mee: mijn ouders (Etienne Vandromme en Ann Vermander, red.), zus (Anneleen, red.) en schoonbroer met de kinderen en dan ook mijn vriend (Tom Geroms, red.) en nog een paar vrienden met wie ik al heel lang bevriend ben.”

Parlementair medewerker

Na elf jaar als schepen van Houthulst was het dan ook een belangrijke dag. “Ik kan niet zeggen dat ik als kind van burgemeester zijn droomde, maar ik ben heel blij dat ik het mag doen en dat de mensen vertrouwen in mij gegeven hebben”, aldus Jeroen Vandromme, die beroepshalve parlementair medewerker is van Martine Fournier. “Dat is te combineren. We hebben duidelijk afspraken gemaakt wanneer ik in Brussel zal zijn en wanneer in Houthulst. Ik krijg nu al veel vrijheid van Martine om als schepen aanwezig te zijn waar het belangrijk is. Het grote voordeel is dat Martine ook politiek actief is. Ze weet wat campagne voeren is, ze is zelf burgemeester geweest (van Menen, red.), dus ik heb heel veel van haar geleerd. Ik krijg van haar ook heel veel tips.”

Luisteren naar de mensen

Jeroen Vandromme volgt Joris Hindryckx op, die zich nu meer kan focussen op zijn job als directeur van hogeschool Vives. De afspraak om het burgemeesterschap te gunnen aan Jeroen Vandromme voor het laatste jaar van de legislatuur werd al eind 2018 gemaakt. “Als burgemeester wil ik vooral luisteren naar de mensen en een beleid voeren dat gaat over wat de mensen zeggen. Mensen zeggen soms: een politicus moet spreken. Neen, voor mij moet een politicus vooral luisteren!”, besluit Jeroen. (TOGH)