Jaarrekening staat centraal op gemeenteraad in Kortemark: positief saldo in 2021, investeren in 2022

Op de gemeenteraad van maandagavond 27 juni in Kortemark stonden de jaarrekening en de gewijzigde meerjarenplannen op de agenda. Kortemark sloot het boekjaar 2021 positief af, wat een lichtpunt is in tijden van hoge inflatie en energieprijzen die de pan uit swingen.

De gemeentelijke financiële dienst sloot het boekjaar 2021 af met een positief saldo van 1,2 miljoen euro op de resultatenrekening. Extra middelen die vooraf niet waren ingecalculeerd, maar op dit moment bijzonder welgekomen zijn. Lokale besturen staan momenteel immers voor grote uitdagingen. Vijf indexsprongen zullen de steden en gemeentes in totaal te verwerken krijgen – drie gingen al in, twee andere zitten er nog aan te komen. Voor Kortemark betekent dit een jaarlijkse meerkost van 600.000 euro.

Energieprijzen

Bovendien schieten de prijzen voor gas en elektriciteit door de oorlog in Oekraïne door het dak. Het jaarlijks budget voor deze nutsvoorzieningen wordt opgetrokken van een kleine 450.000 euro naar ongeveer 1,1 miljoen euro. Tot slot maken de hogere prijzen voor bouwmaterialen investeringen alsmaar duurder.

Wegeniswerken

Gelukkig mochten er ook een aantal meevallers ingeschreven worden. Zo ontvangt Kortemark een extra dividend van EFIN en biedt Vlaanderen via het Compensatiefonds ook extra middelen aan om de gedaalde dividenden op te vangen. De eerste fase voor het herstellen van wegeninfrastructuur is volop aan de gang. Deze kosten 2,1 miljoen euro. In 2022 worden de volgende fases gegund. Het totaalpakket van investeringen in deze legislatuur voor wegeniswerken wordt opgetrokken naar 3,6 miljoen euro.

Renovatie De Beuk

Ook voor de renovatie van De Beuk wordt 1 miljoen euro extra ingeschreven. Goed voor een totale investering van 1.850.000 euro. De ontwerper voor de bouw van de nieuwe technische loods langs de Staatsbaan, waar ook het Omgevingsloket zal worden gehuisvest, maakt dit jaar nog een bestek op om de overheidsopdracht op te starten. Er wordt alvast een budget van 3 miljoen euro ingeschreven.(JDK)