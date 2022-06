Inwoners van Oudenburg mogen hun mening geven over herinrichting van stadscentrum

Het stadsbestuur laat zijn inwoners mee beslissen over het Masterplan ’t Steedje dat invulling moet geven aan het centrum van de stad. Woensdag 22 juni werd tijdens de gemeenteraad hiervoor een voorstel tot volksraadpleging toegelicht.

“De hoofdinsteek van het Masterplan is de leefbaarheid van het stadscentrum voor de toekomst te verzekeren”, zegt Stijn Jonckheere, schepen van Ruimtelijke Ordening.

Om de bevolking te laten meedenken over het Masterplan ’t Steedje krijgen de Oudenburgenaars binnenkort een informatiebrochure in de brievenbus en in het najaar volgt dan een brede volksraadpleging.

Iedereen ouder dan 16 jaar zal voor of tegen het plan kunnen stemmen. Op basis van de uitslag en de input zal het finale Masterplan in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

(LIN)