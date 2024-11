Installatievergadering van nieuwe gemeenteraad in Anzegem via livestream te volgen: “Belangrijk moment voor nieuwe mandatarissen”

Na de lokale verkiezingen is duidelijk welke kandidaten verkozen zijn als raadslid. Volgende week donderdag om 19 uur is het de installatievergadering van de nieuwe bestuursorganen. De raadsleden leggen de eed af, de schepenen worden verkozenen en de aangewezen burgemeester aangeduid voor de legislatuur 2025-2030.

Uittredend gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) zal de installatievergadering voorzitten tot de nieuwe voorzitter officieel is verkozen. Voor de komende zes jaar zal vanaf 5 december de nieuwe gemeenteraad bevoegd zijn, alsook het nieuwe college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad. Het wordt dus een bijzondere ‘voorstelling’ in de Theaterzaal in het Gemeentepunt met de nieuwe mandatarissen die hun erewoord zullen geven.

Wat komt er aan bod?

De belangrijkste zaken die tijdens de installatievergadering aan bod komen zijn het onderzoeken van de geloofsbrieven, de eedaflegging van de verkozen gemeenteraadsleden, bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden, vaststelling van de fracties, verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, verkiezing van de schepenen, aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester en verkiezing van de politieraadsleden.

Tijdens de installatievergadering OCMW-raad staat de verkiezing van de voorzitter en leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst op de agenda.

Livestream

De installatievergadering zal ook via livestream (https://web-anzegem.streamovations.be/nl) te volgen zijn.

De volledige agenda’s van de eerste gemeenteraad en OCMW-raad kunnen geraadpleegd worden op de website van Anzegem.

Klacht in prullenmand

In tegenstelling tot – onder andere – de buren aan de andere kant van de autostrade, is er voor Anzegem geen bezwaar ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om een (gedeeltelijke) hertelling te vragen van de stemmen die op de jongste gemeenteraadsverkiezing werden uitgebracht.

Bijkomend positief nieuws voor de huidige bestuursploeg is dat de klacht die de nieuwe partij Ons DNA had ingediend half september 2024 bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), niet werd weerhouden: de timing van het openstellen van de nieuwe zalen van het Gemeentepunt, was dus geen verdoken verkiezingsstunt, oordeelde ABB.