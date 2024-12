Installatievergadering gemeenteraad in Alveringem zo goed als rimpelloos verlopen

De installatie van de nieuwe gemeenteraad in Alveringem is donderdagavond 5 december vlot verlopen. De komst van negen nieuwe raadsleden – vaak jonge mensen – doet een frisse wind verhopen. Van oud-burgemeester Marc Wackenier en zeker van Leen Warreyn wordt sterke oppositie verwacht.

Los van twee kleine akkefietjes – de naamkaartjes van oudgediende Ignace Decroos en nieuwkomer Robbie Barra stonden foutief op tafel en het tellen van de stemformulieren voor de verkiezing van de politieraadsleden liep wat moeizaam – verliep de installatievergadering vlot. In de vorige legislatuur was er weinig publiek op de maandelijkse gemeenteraad – hooguit gemiddeld drie geïnteresseerde burgers – maar voor de installatievergadering kwam toch een 25-tal supporters opdagen, zo goed als allemaal familieleden van de nieuwe raadsleden: partners, ouders, schoonouders, grootouders, broers en zussen. En er hing toch een plechtige spanning in de raadzaal: zeker de nieuwe jonge raadsleden leken gezond nerveus en de meesten hadden zich ook speciaal voor de gelegenheid opgekleed.

Eer

Dries Decorte die de voorbije vier jaar de OCMW- en gemeenteraad leidde, verwelkomde de aanwezigen. Hij stelde dat het een eer is om gemeenteraadslid te zijn, maar ook een verantwoordelijkheid. Hij liet weten dat er tegen de Alveringemse verkiezingsuitslag geen bezwaar werd ingediend en dat de geloofsbrieven van alle kandidaten rechtsgeldig bevonden waren. Om te beginnen legden alle raadsleden in alfabetische volgorde de eed af bij Dries Decorte. Dries zelf deed dat in handen van het oudste raadslid, in dit geval Marc Wackenier. Raadslid Wackenier heeft van de ganse gemeenteraad de langste staat van dienst, zijnde 30 jaar, gevolgd door Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Karolien Avonture, Jean-Pierre Mouton, Ignace Decroos, Sylvie Thieren, Dries Decorte en Bart Niville. De raadsleden Robbie Barra, Leen Warreyn, Andries Callebert, Carine Denuwelaere, An-Sofie Goderis, Frank Boussemaere, Jean-Pierre Huyghe en Petra Demaecker zijn nieuw.

Voorzitter gemeenteraad

Iets over de helft nam CD&V’er Andries Callebert de leiding over. Hij is de komende drie jaar voorzitter van de gemeenteraad, vanaf 5 december 2027 neemt Robbie Barra van Gemeentebelangen over. Sylvie Thieren, Jacques Blanckaert en Dries Decorte legden vervolgens de eed af als schepen. Karolien Avonture legde de eed af als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en werd zo vierde schepen. Nog zes mensen zetelen in dat comité: Twarre Vergucht uit Stavele, Charlotte Vereecke uit Alveringem, Martine Huyghe uit Beveren en Karin De Coen uit Leisele van de meerderheid en namens oppositiepartij STEM: Linda Verhaeghe uit Beveren en Jacky Wullen uit Gijverinkhove. “Dit is compleet nieuw voor mij, maar ik weet dat dit comité beslist over persoonlijke problemen van inwoners”, reageerde de pas 21-jarige Twarre. “En binnenkort krijgen we nog extra uitleg op een vergadering.”

Alveringem mag ook vier raadsleden afvaardigen voor de politieraad van de zone Spoorkin. Het zijn Leen Warreyn, An-Sofie Goderis, Carine Denuwelaere en Frank Boussemaere.

Burgemeester

Gerard Liefooghe is aan zijn vierde termijn als burgemeester begonnen. Onder Marc Wackenier was hij eerst ook al zes jaar schepen. Liefooghe wenste alle raadsleden succes. “Met hard werken en een beetje geluk kan je soms burgemeester worden”, sprak hij met een kwinkslag.

De eerstvolgende OCMW- en gemeenteraad is woensdag 18 december om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Elke burger kan komen luisteren. Oppositiefractie STEM telt slechts zes leden, maar zeker met de offensieve lijsttrekker Leen Warreyn aan de overkant van de tafel zal het schepencollege een tandje moeten bijsteken. Wellicht zal het beleid het de komende zes jaar op de gemeenteraad niet zo gemakkelijk hebben als in de vorige legislatuur nog wel het geval was.