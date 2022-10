Grote massa’s worden voorlopig geweerd van de Spiraalbrug in Roeselare

Na een aanrijding in maart van dit jaar zijn de nodige herstellingen nodig aan de Spiraalbrug. Dat heeft als gevolg dat grote massa’s niet meer over de brug mogen. Het gaat dan over grote groepen, maar evengoed over de machine om te pekelen. Dat gebeurt komende winter handmatig.

Filip Deforche (Vlaams Belang) plaatste de Spiraalbrug ngo eens op de gemeenteraad. Daar moeten de nodige herstellingen gebeuren om die veilig te houden. “Iedereen kent de spiraalbrug in onze stad. Deze prestigebrug was van meet af aan omstreden. Niet enkel door de dure prijs – die dan ook nog ruimschoots overschreden werd – maar ook door de te steile helling en door de herstellingen die reeds moesten uitgevoerd worden. Zowel aan het wegdek als aan de verlichting. Telkens met het nodig prijskaartje voor de belastingbetaler.”

IJsvrij maken

“De brug is nochtans maar definitief opgeleverd in 2011. Net iets meer dan 10 jaar terug. Ondertussen werd er dit jaar – naar aanleiding van een aanrijding door een hoogtewerker – een technisch verslag afgeleverd waar in het besluit staat dat de toegang moet voorkomen worden van dienstvoertuigen en van grote massa’s mensen (zoals bv voor loopwedstrijden e.d.). Dat laatste kan eenvoudig voorkomen worden door deze niet toe te laten. Wat echter de voertuigen betreft stelt zich wel een probleem. Deze moeten er op om werken uit te voeren, te kuisen maar ook om de brug sneeuw- en ijsvrij te maken in de winter voor de fietsers en voetgangers.”

“Onze vraag is of de nodige herstelwerken ondertussen werden gedaan en hoeveel de kosten bedragen en wie die zal betalen. Zal de brug dus deze winter veilig gebruikt kunnen worden?”

Er mogen inderdaad geen grote massa’s over de brug, bevestigt bevoegd schepen Francis Debruyne. “De brug zal deze winter, net zoals vorig jaar trouwens, manueel gepekeld worden zodat ze veilig en maximaal gebruikt kan worden”, klinkt het. “Ondertussen zijn we ook een grondige renovatie van de spiraalbrug aan het onderzoeken. Dit zal moeten duidelijk maken welke werken nodig zijn.”