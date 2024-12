Gewezen schepen Johan Tanghe (61) verlaat politiek én Oudenburg: “Ik blik positief terug en ben een ervaring rijker”

De laatste gemeenteraadszitting van deze legislatuur was meteen ook de laatste vertoning van Johan Tanghe op het Oudenburgse politieke toneel. Sterker nog: hij verlaat de Arnoldusstad. “Ik was als politieker veel te braaf, maar ik blik positief terug”, glundert Tanghe.

Johan Tanghe maakte z’n politiek debuut bij CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en had eigenlijk meteen schepen kunnen zijn. “Maar ik voelde me er niet klaar voor: ik was politiek onervaren – álles was nieuw voor mij – en bereidde me als gemeenteraadslid eerst vier jaar lang voor. In 2011 werd ik schepen, toen Romain Roose stopte en Rita Meyns doorschoof als voorzitter van het OCMW. In 2012 werd ik opnieuw verkozen als schepen en nu heb ik dus mijn derde legislatuur achter de rug.”

Loslaten

Tanghe was al een bekend gezicht in Oudenburg nog voor hij in de politieke arena stapte. 32 jaar geleden startte hij namelijk zijn eigen elektriciteitsbedrijf ‘Tanghe Elektro’, en was ook bekend van de KSA, speelpleinwerking, jeugdhuis ’t Scharnier en Polderrock. “Verschillende politieke partijen vroegen me bij hen op te komen, maar ik heb lang getwijfeld. Omdat ik een eigen zaak had, wou ik niet meteen m’n naam linken aan een bepaalde partij. Ik deed uiteindelijk niet mee omwille van politiek op zich, maar wel omdat ik graag met mensen omga en een heel sociaal iemand ben. Ik deed het gewoonweg voor de mensen. Of ik het gevoel heb genoeg te hebben kunnen doen? Eerlijk: neen. Ik ben eigenlijk te braaf en kom graag met iedereen overeen, los van rang, stand en kleur. Let wel: ik blik positief op m’n politieke jaren terug. Ik ben een ervaring rijker.” Naast z’n elektriciteitsfirma, die nu wordt overgenomen door zoon Matthias, runde Tanghe ook een lingeriewinkel. De zaak, Lingerie Infinity in de Marktstraat, opende in 2015 en ging afgelopen zomer dicht. Het pand met woonst staat trouwens te koop.

“De winkel deed het zeer goed. We verkochten niet de merken die je in pakweg vijftien andere winkels ook vond en ik had een heel goeie verkoopster die de klanten kende.” Het politieke afscheid, het overlaten van de elektrozaak en stopzetting van de lingeriewinkel: 2024 is voor Johan een jaar van loslaten. “Ik wil het vanaf nu rustiger aan doen, meer genieten. En zolang ik kan, zal ik ook Matthias helpen.” Dit jaar is het ook vijftien jaar geleden dat zijn echtgenote het leven liet tijdens een motorrit.

Voor Johan is het tijd om Oudenburg te vertrekken. “Begin volgend jaar verhuis ik naar Brugge, naar het centrum van de stad. Ik vind het een zeer mooie plek en ik ben ik graag in een stedelijke omgeving: de Reien, de Stadschouwburg… Of ik Oostende heb overwogen? De sfeer in Brugge is toch anders, hoor. Ja, het zal toch wat raar zijn om Oudenburg te verlaten. Ik ben hier geboren en opgegroeid, en ook mijn ouders en broers – als stichters van ’t Scharnier en Polderrock – zijn nauw met Oudenburg verbonden. Maar m’n zoon blijft hier wonen, dus ik kan altijd eens bij hem overnachten. En ja, ik zal ook nog wel eens naar de gemeenteraad komen.”

Johan zal ook wat meer tijd hebben om te motorrijden. “De motor, da’s mijn uitlaatklep. Ik begeleid als motorrijder ook wieler- en andere sportwedstrijden, en slaagde recent voor een vervolmakingscursus. Soms neem ik de pers, fotografen of cameralui mee.”

Nog meer vertrekkers

Behalve Johan Tanghe ziet de gemeenteraad ook nog enkele andere gezichten vertrekken. Voor CD&V+ keren Bart De Rudder en Jean Pierre Van Dierendonck niet terug, al gaat die laatste in principe naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Fien Sabbe en Karl Roose komen in hun plaats. Vooruit, met één zetel, ziet Gino Dumon wegvallen. Bij Voor Oudenburg, voorheen Open Vld, verlaten Wietse Marchand, Ariëlla Vandenberghe (naar het BCSD) en Dennis Tavernier de raad. Joshua Saelens, Triny Barbier, Yannick Vandierendonck, Danny Vandekerckhove, Sybren Tailleu en Jeroen Lingier als schepen zijn nieuwe gezichten. N-VA telt geen verkozen raadsleden. Dit alles heeft wel een kanttekening gezien de procedure bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. In extremis zijn een hertelling van de stemmen of zelfs nieuwe verkiezingen mogelijk.