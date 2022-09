Gewezen schepen en gemeenteraadslidCharlotte Storme neemt ontslag

Gewezen schepen en gemeenteraadslid Charlotte Storme neemt op 26 september ontslag uit de gemeenteraad. Haar tijdelijke vervangster Katrien Cattoor neemt de fakkel over.

“Ik wil niets kwijt over mijn ontslag, maar ik ben dankbaar dat ik 20 jaar ten dienste heb mogen staan van een klein deeltje van de wereld. Aan een wereld die ik graag ten goede zie van iedereen wil ik op welke wijze dan ook mijn steentje blijven bijdragen”, zegt Charlotte Storme (53), die momenteel actief is in een centrum voor basiseducatie in Oostende. Ze geeft er lessen Nederlands aan anderstalige nieuwkomers.

Zowel de professionele als de politieke carrière van Charlotte Storme verliep de voorbije jaren erg ‘stormachtig’. De gewezen leerlinge van RMS De Linde en het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis was na haar studies rechten aan de Universiteit Gent van 1992 tot 2013 advocate aan de Brugse balie. Ze maakte jarenlang deel uit van het advocatenkantoor van Renaat Landuyt. Nadien herschoolde ze zich: ze volgde een lerarenopleiding en een graduaat verpleegkunde.

In haar ogen was de gemeenteraad te veel een praatbarak geworden

Ze debuteerde in 2001 in de lokale politiek als gemeenteraadslid van Sp.a. Van mei 2003 tot december 2006 werd ze personeelsschepen van de stad Brugge, nadat haar voorgangster ontslag nam na een ongeval tijdens het rijden onder invloed. Maar in 2010 keerde zij de socialistische partij de rug toe en nam ontslag uit de gemeenteraad, toen Sp.a Brugge Annick Lambrecht overhaalde om de overstap van Groen te maken en binnengehaald werd als nieuw boegbeeld. In een gesprek met onze krant verklaarde ze dat ze weggepest werd.

Sociale thema’s

Charlotte Storme maakte de omgekeerde beweging: ze werd in maart 2011 lid van Groen en zetelde sinds januari 2013 voor die partij in de gemeenteraad. In januari 2022 nam ze ‘een pauze’ om de zorgen van een familielid over te nemen. Nu neemt ze effectief ontslag uit de gemeenteraad.

Ze wenst de reden voor haar beslissing niet kenbaar te maken. Maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ze zich vooral ergerde aan het feit dat het lokale bestuur geen oplossingen kon of wou aanreiken voor de vele sociale thema’s die zij aankaartte, zoals hulp aan vluchtelingen en betaalbare huisvesting. In haar ogen was de gemeenteraad te veel een praatbarak geworden die niet weegt op het beleid.