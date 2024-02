Gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) steunt nieuwe stadslijst wél, maar…:“Ik zit in team Ruth. Enkel als zij lijsttrekker is, doe ik mee”

Na oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck en gemeenteraadslid Roel Deseyn (beiden CD&V) geeft ook partijgenoot en Kortrijks raadslid Benjamin Vandorpe nu felle kritiek op de vorming van de nieuwe stadslijst met Team Burgemeester. “Pas op, ik ben vóór het project, maar ik heb enkel een probleem met de integriteit van Vincent Van Quickenborne.”

Maandag maakten het Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne en CD&V Kortrijk samen bekend met een stadslijst naar de kiezer te trekken op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dit jaar.

Oud-burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V), die 12 jaar geleden met zijn partij door Van Quickenborne buitenspel werd gezet na de alliantie met N-VA en (toen nog) SP.A, liet meteen weten de kersverse samenwerking niet te kunnen steunen met Van Quickenborne als kopman. Ook Roel Deseyn schaarde zich nog niet achter het project. Vooral het verdwijnen van de naam CD&V op de lokale kieslijsten is het gemeenteraadslid daarbij een doorn in het oog.

Kaper Van Quickenborne

Bij de voorstelling van de stadslijst was ook CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe afwezig. Vandorpe, die in september 2019 Stefaan De Clerck in de gemeenteraad verving en zich sindsdien vooral heeft vastgebeten in de financiële beleidscultuur van de Kortrijkse coalitie, zou de stadslijst volgens geruchten niet steunen en zou zelfs per direct stoppen met politiek.

Maar die geruchten kloppen niet, laat Vandorpe nu weten. “Ik heb mij maandag bewust afzijdig gehouden. De reden is simpel: ik heb een probleem met de integriteit van Vincent Van Quickenborne. Hij heeft geen respect voor zijn mede- en tegenstanders. En dat gaat veel verder dan ‘pipi-gate’. Hij profileert zich als integere familieman, maar tegelijk liegt hij in de pers en gaat hij naar verboden coronafeestjes. Ik wil deze stadslijst niet laten kapen door Van Quickenborne. We zijn hier niet om de Boris Johnson van Kortrijk jobzekerheid te bieden.”

De gebeurtenissen van de laatste maanden bevestigen Vandorpes vrees dat Van Quickenborne zich niet aan de gemaakte deal zal houden, vindt hij. “De gesprekken tussen onze partij en Team Burgemeester werden deze zomer al, in alle luwte, opgestart. Toen was Van Quickenborne lokaal nog niet in beeld, en leidde Ruth Vandenberghe de toenadering. Maar bij zijn terugkeer eind oktober kaapte hij de hele procedure, en bood hij coalitiepartners N-VA en Vooruit (die daarvoor bedankten, red.) dezelfde deal aan. Hij gaat die mensen allicht wel nodig hebben in oktober. Met welk moreel gezag kan je dan een ploeg leiden?”

“Wat de voorstelling van de stadslijst op maandag betreft: onze mensen zijn daar voor voldongen feiten geplaatst. Er waren duidelijke afspraken: de stadslijst zou door Hannelore (Vanhoenacker, co-voorzitter CD&V Kortrijk, red.) en Ruth Vandenberghe aangekondigd worden, als de boegbeelden van de entente die tot stand gekomen is. Met Vincent aan de ene en Jong CD&V-voorzitter Sien Vandevelde aan de andere kant. Het eerste beeld: een monoloog van Van Quickenborne, met op de achtergrond een logo van Team Burgemeester.”

Geen plan B

Vandorpe steunt de stadslijst an sich dus wel. “Deze stadslijst is een strategie met open vizier. Een voorakkoord zou dat niet geweest zijn. Wat onze voorzitter maandag zei, klopt. Iederéen staat achter de lijst op zich. Daarom was ook Felix De Clerck (zoon van Stefaan De Clerck, red.) daar. Niet uit opportunisme of postjespakkerij, maar omdat ook hij het project onderschrijft.”

“We kunnen niet tot juni kunnen wachten om de lijsttrekker bekend te maken”

Of Vandorpe zelf op de lijst zal staan, laat hij nog in het midden. “Vroeg of laat moeten we kleur gaan bekennen. “Ik zit in team Ruth. Enkel als zij lijsttrekker is, doe ik mee. Hannelore, Ruth en ik kennen elkaar al gans ons leven. Ruth is iemand die we kunnen vertrouwen. Wie dan op plaats 2 of 3 komt, maakt voor mij minder uit.”

“Ik vind overigens dat we niet tot juni kunnen wachten om die keuzes te maken. Ten eerste mag deze stadslijst geen plan B zijn voor Van Quickenborne, als hij om een of andere reden een ministerpost misloopt. En ten tweede mogen we de Kortrijkzaan simpelweg niet zo lang in onwetendheid houden.”

En wat als Van Quickenborne toch lijsttrekker wordt? “Dan blijf ik hoe dan ook politiek actief als CD&V’er, maar ga ik niet op deze stadslijst gaan staan”, besluit Vandorpe.