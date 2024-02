Gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V) twijfelt over alliantie met Team Burgemeester in Kortrijk: “Spionkop van Club staat ook niet plots achter vlag van Anderlecht”

Hoewel fractieleidster Hannelore Vanhoenacker (CD&V) haar uiterste best doet om te benadrukken dat de voltallige fractie zich achter de alliantie met Team Burgemeester schaart, duiken steeds meer kritische stemmen op. Gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V) was bewust niet aanwezig gisteren en twijfelt of hij mee op de kar springt. “Het is bevreemdend om de mensen van CD&V opeens achter een banner van Team Burgemeester te zien”, aldus Deseyn.

‘De spionkop van Club Brugge staat ook niet opeens achter de vlag van Anderlecht’, met die oneliner vat Roel Deseyn zijn gevoel over de nagelnieuwe Stadslijst voor Kortrijk samen. Meerderheidspartij Team Burgemeester en grootste oppositiepartij CD&V trekken samen naar de kiezer en zo verdwijnt de naam CD&V van het stembiljet in Kortrijk. “Het voelt toch een beetje als einde van een tijdperk. Geen CD&V meer op de kieslijsten in Kortrijk. In 2018 mocht de naam niet opgegeven worden en koos men voor het achtervoegsel 4.0. Nu verdwijnt de naam helemaal,”merkte politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) al op.

En het is daar dat het schoentje knelt voor Roel Deseyn. Deseyn is al sinds 2006 gemeenteraadslid voor de christendemocraten maar twijfelt voorlopig nog om mee te stappen in de alliantie met Team Burgemeester. “Het is bevreemdend om de mensen van CD&V opeens achter een banner van Team Burgemeester te zien. De oranje accenten en identiteit van CD&V lijken volledig verdwenen. De gelijkwaardigheid tussen beide partijen is volledig zoek,” dixit Deseyn.

Politieke geloofwaardigheid

Ook omtrent het inhoudelijk aspect en vooral rond wie de voorman wordt, heeft Deseyn serieuze twijfels. “We stappen als oranjekapje een huis binnen zonder te weten wie de wolf is. Ruth Vandenberghe is een bruggenbouwer. Ik ben haar persoonlijkheid en werkwijze meer genegen. Er is veel gebeurd en dat speelt ook bij de mensen (verwijzend naar het plasincident en plotse terugkeer van Van Quickenborne, red.). Het gaat ook om de geloofwaardigheid van de politiek,” laat het gemeenteraadslid optekenen.

Op de persconferentie liet Hannelore Vanhoenacker nog verstaan dat de voltallige Kortrijkse CD&V-fractie zich achter het akkoord schaart. Wie er niet was, had daar een geldige reden voor. Maar dat blijkt dus larie en apekool. Deseyn tekende, net als een ander gemeenteraadslid van de partij, bewust niet present. “Ik had echt geen zin om opeens achter een vlag van Team Burgemeester te staan. We trekken samen naar de kiezer. Het is raar dat er dan maar één merk prominent in beeld komt. Om in 24 uur te vervellen tot Team Burgemeester is iets te snel voor mij. We blijven natuurlijk nog altijd CD&V,” vervolgt Deseyn.

Ontwerpakkoord afwachten

Deseyn, die tot 2019 Federaal parlementslid was voor de christendemocraten, tilt zijn beslissing over de nationale verkiezingen heen. “Het zal voor mij afhankelijk zijn wie het programma incarneert. De gelijkwaardigheid wordt sowieso belangrijk. Er moet een evenwicht zijn tussen stad en rand. De speerpunten van CD&V zoals jeugd, verenigingen en zorg moeten prominent aan bod komen. Ik wacht voorlopig nog een echt ontwerpakkoord af, vooraleer te beslissen,” besluit Deseyn. (JF)