Francesco Vanderjeugd: “Hoe meer onderzoeken mij kunnen vrijpleiten, hoe beter”

Op de Stadense gemeenteraad heeft burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) ingestemd met een onderzoek door Audit Vlaanderen van de aanwijzingen die er tegen hem zijn van mogelijke belangenvermenging.

Burgemeester Vanderjeugd kwam begin deze maand in het oog van een storm terecht na een reportage in deze krant waarbij aangetoond werd dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de burgemeester zijn macht en kennis zou misbruikt hebben voor persoonlijk gewin. Concreet gaat het om het goedkeuren van een bouwvergunning die nodig was om een eigen stuk grond verkocht te krijgen. Daarnaast zou de burgemeester ook een flinke meerwaarde gecreëerd hebben op de aankoop en verkoop van twee percelen door de kennis die hij vanuit zijn functie heeft. Burgemeester Vanderjeugd schreeuwde zijn onschuld uit in onze krant en deed dat nog eens over tijdens een informele gemeenteraad. De burgemeester kondigde aan dat hij niet afkerig zou zijn van een doorlichting door Audit Vlaanderen. De hele kwestie stond echter niet geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 23 december en dus besloten oppositiepartijen CD&V, N-VA en Westoan om een punt aan de agenda toe te voegen.

“Het is van primordiaal belang dat alles in het werk gesteld wordt om aangaande deze feiten zo snel mogelijk absolute duidelijkheid te creëren. Die duidelijkheid zou voor alle partijen goed zijn”, stelde fractieleider Ludwig Willaert van CD&V. In het voorstel tot gemeenteraadsbesluit stellen de drie oppositiepartijen voor dat de gemeenteraad officieel melding zou doen aan Audit Vlaanderen van de zaken die de burgemeester ten laste werden gelegd en om deze aan een forensisch onderzoek te onderwerpen. Burgemeester Vanderjeugd reageerde goedkeurend. “Ik heb daar geen probleem mee. Ik juich dit toe. Het gerechtelijk onderzoek is lopende. Dat onderzoek willen we alle kansen geven maar het kan op gelijke voet lopen bij Audit Vlaanderen. Hoe meer instanties kunnen aantonen dat mij niets te verwijten valt, des te beter. Ik stel dan ook voor om dit mee goed te keuren”, klonk het. Alle partijen keurden het voorstel goed.