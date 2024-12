Fractieleider Griet Vanryckegem (N-VA) te laat op gemeenteraad Menen door verplichtingen in Vlaams Parlement: “Vragende partij voor andere avond”

Oppositiepartij N-VA Menen is vragende partij om de gemeenteraad in Menen niet langer op een woensdagavond te laten doorgaan omdat fractieleider Griet Vanryckegem dan in het Vlaams Parlement zit. Van een aanpassing komt er voorlopig alvast niks in huis. Dat bleek tijdens de gemeenteraad woensdagavond. De politici namen akte van de data van de gemeente- en OCMW-raad.

“We zijn geschrokken en tevens ontgoocheld dat de data op woensdagavond blijven”, aldus Arne Beyens. (N-VA).

“We zijn vragende partij voor een andere avond en er zou gezocht worden naar een oplossing maar de gemeenteraadsvoorzitter gaat niet in op ons verzoek. We vinden dat een misbruik van zijn bevoegdheid. De voorzitter moet rekening houden met de rechtmatige belangen van alle gemeenteraadsleden.”

Klacht

“Griet Vanryckegem heeft op woensdag in het Vlaams Parlement in Brussel plenaire zitting en geraakt hier moeilijk op tijd. De impact van een Vlaams parlementslid voor onze stad mogen we niet onderschatten. Griet is er heel actief. We gaan klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.”

Op het moment van de tussenkomst van de partijvoorzitter van N-VA was Vanryckegem nog onderweg naar het stadhuis.

Algemeen belang

“In de vorige legislatuur was de gemeenteraad ook op woensdag. Die dag past het best voor de meeste mensen”, reageert gemeenteraadsvoorzitter Tom Vlaeminck (Voor 8930). “Ik moet geen rekening houden met één individu en kies voor het algemeen belang.”

Het was 20.37 uur toen Griet Vanryckegem aan het stadhuis arriveerde. De deur bleek evenwel gesloten waardoor ze niet naar binnen kon. Algemeen directeur Eva Vandenheede deed de deur voor haar open.