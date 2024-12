Fabienne Allaert en Martine Devisscher van Burgerbelangen nemen afscheid van de Wingense gemeenteraad: “Onze politieke vrijheid werd beknot”

Tijdens de jongste gemeenteraad van Wingene hielden Fabienne Allaert en Martine Devisscher van de oppositiepartij Burgerbelangen een afscheidsspeech. “Ik denk positief terug op de voorbije 21 jaar”, stelde Allaert. “Ik had nooit verwacht als niet-geboren Wingenaar ooit verkozen te raken”, verklapte Devisscher. Toch was er ook kritiek op wat ze de beknotting van hun interpellaties noemen.

Fabienne Allaert zetelt al 21 jaar in de gemeenteraad en somde enkele mooie tussenkomsten op van Burgerbelangen: de erkenning van de Vorsevijvers als woongebied, de kostprijs van de restauratie van de Kaplote, voorstellen rond de wateroverlast in de wijk Ter Vloet, de herhaaldelijke vraag om een cadeaubon die uiteindelijk een ‘Wingenebon’ zou worden. Toch had ze ook kritiek op het gevoerde beleid rond interpellaties.

Afgeblokt

“Vroeger was er een vrij ‘varia’-moment, waarin de oppositie tijdens de gemeenteraad mondeling vragen kon stellen. Dat is tijdens de laatste legislatuur onmogelijk geworden. Vragen mogen enkel nog schriftelijk ingediend worden, wat onze politieke vrijheid beknotte”, aldus Allaert. “De schriftelijke vragen kregen een antwoord en that’s it. Verder discussiëren, kon of mocht niet meer. Wie het toch probeerde, werd afgeblokt. Dat betreur ik. Ik hoop dat de volgende legislatuur op dat vlak wat meer soepelheid toont.”

“Elke mogelijke discussie werd in de raad afgeblokt” – Fabienne Allaert

Martine Devisscher nam voor het eerst in 2000 deel aan de verkiezingen en werd meteen verkozen. “Dat had ik als niet-geboren Wingenaar niet meteen verwacht”, zei Devisscher. Ze herinnerde aan de heftige OCMW-vergaderingen in 2003, waarin ze zich verzette tegen het gratis weggeven van het OCMW-rusthuis aan het privé-rusthuis Sint-Anna. Via een spoedprocedure bij de rechtbank in Gent kreeg ze gelijk. De schenking werd vernietigd, het OCMW-rusthuis werd groeide uiteindelijk uit tot wzc Amphora. “Dit is het beste bewijs dat de oppositie soms het verschil kan maken.”

Niet neerbuigend

Devisscher zei met genoegen en fierheid terug te blikken op de voorbije 24 jaar. “Ik heb bij elke discussie steeds geprobeerd de bal te spelen en niet de man. Aan de oppositie zeg ik: laat jullie niet doen, blijf waakzaam en alert. Reageer constructief wanneer het kan, protesteer wanneer het moet. Omgaan met macht kan bijzonder moeilijk zijn. Daarom zeg ik aan het toekomstige bestuur: respecteer de oppositie, laat minachting en neerbuigende repliek achterwege en zet in op constructieve dialoog.”

Uiteindelijk wensten beide oppositieraadsleden de toekomstige meerderheid en oppositie van het nieuwe Wingene alle succes.