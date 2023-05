Ereschepen Philippe Vlietinck zetelt voortaan als onafhankelijke in gemeenteraad Knokke-Heist: “Ik wil de kiezer recht in de ogen kijken”

Ereschepen Philippe Vlietinck, jarenlang sterkhouder voor CD&V en de fractie Gemeentebelangen, zetelt donderdag voor het eerst als onafhankelijke in de gemeenteraad. Zoals bekend kon hij de overdracht van het gemeentelijk onderwijs niet verkroppen.

De jarenlange eenheid binnen de absolute meerderheidsfractie Gemeentebelangen, destijds vooral verpersoonlijkt en gewaarborgd door wijlen burgemeester Leopold Lippens, is ver heen. Dat was al overduidelijk tijdens de tumultueuze gemeenteraad van eind april, waarbij het agendapunt over het overdragen van het gemeentelijk onderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) slechts heel nipt – met 16 tegen 13 – goedgekeurd geraakte.

Voormalig schepen Philippe Vlietinck was een van de luidste stemmen in het protest tegen het voornemen van zijn eigen meerderheid om de gemeentescholen over te dragen. Toen het punt toch werd goedgekeurd, liet hij dan ook al vlug verstaan uit de fractie Gemeentebelangen én uit de CD&V – die deel uitmaakt van de fractie – te stappen. Op de gemeenteraad van donderdag zetelde hij voor het eerst als onafhankelijk raadslid.

Consequent zijn

“Uiteraard is dit een moeilijke beslissing, want ik ben Gemeentebelangen en zeker ook CD&V altijd heel genegen geweest. Maar ze is noodzakelijk als ik mijn kiezers nog recht in de ogen wil blijven kijken”, zegt Vlietinck. “Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat ik me niet kon verzoenen met het overdragen van ons kwalitatief gemeentelijk onderwijs, noch met de redenen die het college daarvoor geeft. Dan moet ik daarin consequent zijn en afstand nemen van Gemeentebelangen. En jammer genoeg ook van CD&V. Hoewel alle raadsleden die vanuit CD&V zetelen tégen die overdracht gestemd hebben, volgden onze CD&V-schepenen niet, en dat is teleurstellend.”

Eerder deze week bleek ook al dat schepen Antoine Geerinckx – in een ander heikel dossier, dat van de hoogbouw – zich tegen zijn eigen burgemeester keerde.

“Als Leopold Lippens nog had geleefd, was dit wellicht allemaal zover niet gekomen”

“De eenheid is inderdaad ver te zoeken bij Gemeentebelangen, maar beide zaken hebben op zich niets met elkaar te maken. Ik richt me vooral op het schooldossier. Al deel ik wel de mening van collega Geerinckx dat de grip van de vastgoedpromotoren op het bestuur veel te groot is geworden. Dat bleek ook duidelijk in de schoolkwestie”, verduidelijkt Vlietinck. “Weet u, ik heb altijd bijzonder veel respect gehad voor Leopold Lippens, en ik durf zeggen dat het wellicht allemaal niet zover was gekomen als hij nog onder ons was geweest. Hij kon een ploeg samenhouden en begreep het als er voor een dossier geen draagvlak was.”

“Ik denk niet dat ik nog echt een prominente politiek rol zal spelen. Of ik in 2024 nog op een lijst zal staan, moet ik eerst met mijn vrouw bespreken… (lacht)”