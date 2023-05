Schepen Antoine Geerinckx viseert burgemeester Piet De Groote in Knokke-Heist: “Invloed van buitenaf op beleid is té groot”

Politieke onrust in Knokke-Heist, waar schepen Antoine Geerinckx openlijk de werkwijze van burgemeester Piet De Groote in twijfel trekt. Dat is opvallend, omdat ze beiden tot meerderheidspartij Gemeentebelangen behoren. “Het belang en de invloed van bouwpromotoren is te groot”, zegt Geerinckx, die ook openlijk zijn steun uitspreekt voor het actiecomité ‘Stop de Torens’, dat het Plaza-project op de Wielingen aan banden wil leggen.

Antoine Geerinckx (45) is sinds begin dit jaar schepen van Stadsonderhoud, Milieu, Klimaat en Innovatie. Dat een kersverse schepen zich zó openlijk keert tegen zijn eigen burgemeester, is toch wel opvallend te noemen. Toch is het wat hij nu doet. Om te beginnen met openlijk het actiecomité ‘Stop de Torens’ – dat het Plaza-project op de Wielingen aan banden wil leggen – te steunen.

“Te veel invloed”

Dat deed de schepen in een opvallende boodschap. “Een paar jaar geleden ben ik ‘in de politiek’ gestapt met een ideaal: om een aantal zaken voor onze inwoners te verbeteren, samen met collega’s en gemeentelijke diensten. Helaas merk ik dat sommige mensen/bedrijven (te) veel invloed hebben op ons beleid. In de laatste maanden heb ik een tegengewicht proberen aan te bieden om de verminking van Knokke-Heist te voorkomen. Daarom steun ik nu deze actie”, klonk het bij de schepen.

Geen draagvlak

Maar daar blijft het niet bij. Geerinckx stelt zich openlijk vragen bij de werkwijze van burgemeester Piet De Groote, nota bene van dezelfde Gemeentebelangen. “Er is voor het Plaza-project op de Wielingen geen enkel draagvlak in onze gemeente”, stelt de schepen.

“Wiens belang verdedigen we? Dat van de eigen inwoners of van de bouwpromotoren?” – schepen Antoine Geerinckx (GBL)

“Ik heb het gevoel dat de burgemeester zijn eigen weg gaat. Er is geen politieke eenheid over het project. Ik heb het gevoel dat bepaalde projecten worden doorgeduwd. Denk bijvoorbeeld ook aan het RUP met enkele torens in Heist. Zo’n projecten zetten de deelgemeente compleet in de schaduw. Ik vind het mijn taak om dat te voorkomen. Voor mij is de invloed van bouwpromotoren té groot geworden. Wiens belang verdedigen we? Dat van de eigen inwoners of van de bouwpromotoren? Zo kunnen we bijna geen eigen beleid meer voeren.”

Niet schatplichtig

Onverwacht harde taal dus van de schepen, die pas sinds enkele maanden in het schepencollege zit. Burgemeester Piet De Groote (GBL) liet eerder al verstaan dat de hoogbouwnota is afgerond en dat er niet zomaar lukraak torens worden neergezet in Knokke-Heist. “Ik wil benadrukken dat er in het specifieke geval van de Wielingen nog geen definitieve beslissing is genomen”, stelt De Groote. “Er volgt nog een openbaar onderzoek en op basis van eventuele bezwaren moet er dan een beslissing genomen worden. Niet eerder.” Wat eveneens klopt is dat de kustgemeente de plannen juridisch gezien niet zomaar opeens kan of mag afbreken voor dat openbaar onderzoek.

“De huidige, lopende projecten zijn een voortzetting van wat er in het verleden is beslist” – burgemeester Piet De Groote (GBL)

De persoonlijke aanval van zijn schepen begrijpt De Groote dan ook niet goed. “De huidige, lopende projecten zijn een voortzetting van wat er in het verleden is beslist. Nog voor ik burgemeester was. Meer zelfs: sinds ik burgemeester ben, heb ik nog geen hoogbouwdossier moeten goedkeuren.”

De plannen voor de Wielingen gaan effectief al langere tijd terug. Het grijze, wat vervallen Wielingenplein staat al sinds 2013 aangeduid als ‘zoekzone’, maar een concreet plan werd zoals aangegeven nog niet goedgekeurd. Het schepencollege keurde voorstellen af met torens die tot twintig verdiepingen hoog zouden zijn. Momenteel ligt dus wel een voorstel op tafel om er een hotel- en appartementsgebouw te bouwen van tien verdiepingen (centraal drie bouwlagen hoger dan de omliggende complexen, red.) in combinatie met een totaalrenovatie van het plein, inclusief uniek kunstwerk van een bekende internationale artieste.

De bewering van Geerinckx dat de burgemeester te fel ‘in de zak zit’ van bouwpromotoren, is volgens Piet De Groote evenmin waar. “Dat klopt niet”, is De Groote duidelijk. “Ik ben niemand schatplichtig.”

Nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

De burgemeester geeft nog mee dat er momenteel hard wordt gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan, dat in het najaar wordt voorgesteld. “Daarin geeft de gemeente een ruimtelijk antwoord op uitdagingen op vlak van demografie en duurzaamheid. Daarin zal er geen plaats meer zijn voor hoogbouw, maar des te meer aandacht voor de grote leegstaande sites die een nieuwe toekomst verdienen, zoals het voormalige Ministerie van Financiën”, klinkt het. “Slechts in heel uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor de nieuwe politie- en brandweerkazernes, zal er nog hoger kunnen worden gebouwd. Die intentie heeft echter geen gevolgen voor alle momenteel lopende projecten, zowel in aanvraag- als in bouwfase.” (MM)