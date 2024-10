Eddy De Wispelaere (70) neemt afscheid als gemeenteraadslid in Zedelgem: “Ik heb me zo ‘gejeund’ in de politiek”

Gemeenteraadslid voor N-VA en oud-schepen Eddy De Wispelaere (70) verlaat na meer dan 40 jaar het politiek toneel van Zedelgem. Als getogen Loppemnaar leefde hij zich ook even sociaal uit als correspondent voor KW. Hij blijft geëngageerd bij onder andere de Gezinsbond en Damesvolleybal Loppem.

Met een nieuwe gemeenteraad in zicht, neemt politieke nestor Eddy De Wispelaere afscheid van de Zedelgemse politiek. Hij begon als schepen van Sport, Jeugd en Cultuur op 17 mei 1983 en bleef in de gemeenteraad tot en met 31 maart 2004. Vanaf 2018 deed hij er nog eens zes jaar bij. Politiek engagement is in meer dan één zin vallen en opstaan, beschouwt de ere-schepen. Hij was zowel schepen als raadslid in de meerderheid en de oppositie. “Maar ik heb mij steeds ‘gejeund’ in de politiek.”

“Bij KW heb ik fantastische schrijftijden beleefd”

Op de realisatie van de bibliotheek, de jeugdlokalen in de deelgemeenten, de nieuwe voetbalpleinen in Aartrijke en de mattensportzaal in de Groene Meersen is hij meest trots. Veel tijd besteedde hij ook aan goede contacten met de adviesraden. “Steeds draaide het om samenwerking voor het beste voor de Zedelgemse inwoners, waarbij ik ook steeds trouw bleef aan mijn collega’s van de Volksunie en N-VA. Het is ook dankzij mijn gezin dat ik het heb volgehouden. Zonder hun steun kan je het ritme van politiek, verenigingsleven en werk niet alleen aan.

Over de partijgrenzen heen genoot Eddy De Wispelaere waardering voor zijn nuchtere visie en doordachte duiding bij dossiers. In zijn bezadigde maar toch bevlogen stijl legde hij deze legislatuur het vuur aan de schenen van de meerderheid. Evengoed had hij lovende woorden voor een beleidskeuze.

KW-jaren

Voor de Krant van West-Vlaanderen was Eddy van 2004 tot en met 2018 correspondent voor Zedelgem, en bracht hij de gemeenteraden in de pers. Wekelijks vulde hij een pagina voor Loppem. Geen enkele vereniging of straatfeest ontbrak. En ook de gouden bruiloften niet, waar Eddy de nodige tijd nam om het huwelijksleven te schetsen. “In die artikels verwees ik ook veel naar het verleden van Loppem met oude wijken zoals De Sparre of De Kromme Haak, of naar Henri Latte en Fil Sparre, om de lezers Loppem beter te leren kennen.”

Toen het nieuwe stadion van Club Brugge in Loppem zou komen, was het schrijven onder druk opdat KW als eerste krant het nieuws kon brengen. “Het was de week voor de lokale verkiezingen in 2006. Iedereen had de lippen op elkaar gehouden”, herinnert hij zich. “Toen kreeg ik een telefoontje van de hoofdredacteur: Club Brugge komt op de plaats van een grote boerderij. Een grote boerderij, waar moet je dit zoeken in Loppem? Toevallig kreeg ik een tip van mijn moeder die daar was geweest, waardoor we het grote verhaal ‘Stadion in Loppem’ net voor de verkiezingen aankondigden. Toen volgde het verhaal van de vergadering op kasteel Ter Mote met de eigenaar, de voorzitter van Club, een Loppemse schepen en burgemeester Hilaire. En het artikel met Schepen Patrick Arnou ‘Een stadion is geen grotje’. Fantastische schrijftijden!”

Verhuis uit Zedelgem

Door zijn verhuis uit Zedelgem kan Eddy De Wispelaere de laatste zittingen van de gemeenteraad deze legislatuur niet meer zetelen. N-VA-partijgenoot Jef Bogaert neemt zijn mandaat over vanaf de zitting van oktober. Hij blijft achter de schermen ook zijn partijgenoten een duw in de rug geven. “Ik blijf verslaafd aan me ‘moeien’ en aan aanmoedigen”, formuleert hij het. Hij blijft zijn dagen ook als bestuurslid bij Gezinsbond Loppem en als secretaris van Davolo Loppem (Damesvolleybal Loppem) vullen, en is van plan zich in te schrijven voor de cursus ‘Gemachtigd Opzichter.’

“Collega’s, bedankt voor de samenwerking, de discussies in de gemeenteraad en de schouderklopjes van raadsleden (van meerderheid en oppositie) met de commentaar ‘Je opmerking was terecht!’”, schrijft hij in zijn open brief. Ook wil hij het gemeentepersoneel niet vergeten. Steeds voelde hij zich bij alle diensten welkom. “Vooral durven en laat blijken dat de gekozenen van het volk het beleid in de gemeente bepalen”, is zijn boodschap voor de nieuwe generatie politici. “Wat niet verboden is door een wet of decreet, kan gerealiseerd worden!” (Hendrik Verplancke)