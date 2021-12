Deerlijk kiest voor nieuwe identiteit en stelt opgefrist logo voor

Burgemeester Claude Croes van Deerlijk en schepen Bert Schelfhout stelden tijdens de jongste gemeenteraad het nieuwe logo van de gemeente Deerlijk voor. De totale identiteit wordt veranderd.

“Het beleid van Deerlijk zit vol ambitie”, stelde burgemeester Claude Croes (CD&V). “Zo werden er al heel wat stappen gezet binnen het kader van de meerjarenplanning. Nu zetten we er graag nog één belangrijke stap bij. Communicatie evolueert sneller dan snel. We leven in een tijdperk waarin elke organisatie, elke onderneming moet vechten voor een plaatsje in de spotlights. De manier waarop we onszelf tekstueel en grafisch presenteren, is van onmiskenbare waarde. Het bepaalt het succes van onze communicatie.”

“Net daarom kiezen we voor een nieuwe identiteit”, vult schepen van Informatie Bert Schelfhout (Open VLD) aan. “Eentje die vertelt wie we zijn, wat we te bieden hebben en wat ons onderscheidt als gemeente en organisatie. Met deze gloednieuwe huisstijl streven we ernaar onze communicatie grafisch en inhoudelijk kracht bij te zetten maar bovenal om deze op een aangename en vernieuwende manier tot bij de inwoners te brengen.”

Logo met een verhaal

“Een goeie branding brengt de strategie van een bedrijf tot leven. En het leven in Deerlijk, dat staat voor een samenhorig, ondernemend, bruisend en ongedwongen thuisgevoel. Dat zijn maar enkele van de vele waarden die bijdragen tot het verhaal achter het nieuwe logo. Tussen de twee letters g en d van het nieuwe logo herken je het oneindigheidssymbool. De talenten van onze Deerlijkenaren zijn immers grenzeloos, oneindig.”

“Het uitroepteken – terug te vinden in de letter d – is een knipoog naar het oude logo en representeert het ondernemende en bruisende karakter. De twee kleine cirkels staan garant voor onze veelzijdigheid en de evenwichtige balans tussen jeugd en senioren, werken en wonen, activiteit en rust… Het volledige plaatje werken we af in een cirkelvorm, die samen met de afwisseling van strakke en vloeiende lijnen zorgt voor een moderne look and feel.” (DRD)