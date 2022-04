CD&V wil subsidiereglement voor wielerwedstrijden wijzigen: “Er is te weinig financiële en logistieke steun”

Het stopzetten van de organisatie van de internationale elite dameswedstrijd, de omloop van de Westhoek, door KVC Ichtegem Sportief was de aanleiding voor CD&V om een voorstel tot wijziging aan het bestaande subsidiereglement voor wielerwedstrijden voor te stellen.

Maar ook het budget dat de komende jaren uitgetrokken wordt voor de start van de Grote Prijs Monseré en de uitgaven voor het omkaderingsprogramma voor de doortochten van dezelfde koers eerder dit jaar vallen slecht bij de CD&V en liggen mee aan de basis van het voorstel tot wijziging van het bestaande subsidiereglement. Echter, tijdens laatste gemeenteraad werd het voorstel alsnog ter zitting ingetrokken.

Koers Jules Vanhevel

“We gaan er prat op een wielergemeente te zijn en toch verliezen we met de Omloop van de Westhoek een gereputeerde wielerwedstrijd. Volgens ons omdat er te weinig financiële en logistieke steun komt vanuit het gemeentebestuur voor dergelijke organisaties”, legt fractieleider Frederiek Vermeulen (CD&V) uit.

Het kan niet de bedoeling zijn dat nieuw reglement bron van discussies wordt

“De organisatiekosten met onder meer de inzet van medisch personeel en ziekenwagens zijn sterk gestegen en organisatoren moeten steeds bij dezelfde sponsors onze lokale handelaars aankloppen. Vele organisatoren hebben dan ook een financiële reddingsboei of duwtje in de rug nodig om verder te kunnen blijven organiseren.”

“We willen zeker ook niet dat de enige overblijvende organisatie met internationale uitstraling, de Grote Prijs Jules Vanhevel, ook van de kalender verdwijnt. Ons voorgestelde reglement houdt rekening met de prijs voor de vergunning en het minimale prijzengeld per categorie en is ook afhankelijk van welke wielerbond er wordt georganiseerd.Ook wedstrijden voor recreanten blijven in aanmerking komen.”

“Toch hebben we ter zitting ons voorstel ingetrokken. De opmerkingen die we op ons voorstel kregen, waren vooral semantisch van aard en eerder dan aan te sturen op een stemming, namen we het zekere voor het onzekere en gaan ons voorstel tot wijziging van het subsidiereglement aanpassen en later opnieuw voorleggen.”

Bedenkingen

“We hadden inderdaad nogal wat bedenkingen bij het voorstel”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Niet alles bleek even duidelijk. Ik denk dat de CD&V dat ook ingezien heeft en daarom het voorstel heeft ingetrokken.”

“We zijn trouwens altijd bereid om over een nieuw reglement te discuteren en zullen het nieuwe voorstel, als dat er komt, ook met alle ernst bekijken, maar het kan zeker toch niet de bedoeling zijn dat een nieuw reglement achteraf een bron van discussies wordt.” (RI)